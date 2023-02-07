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熱錢落跑！台幣貶破30元大關 匯銀說「這」數據比鮑爾談話影響更大

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

美國最新公布的非農就業數據超乎預期強勁，市場擔憂聯準會將持續升息，且今年底降息機率大降，促使熱錢連續匯出台灣，新台幣開年後的強升態勢畫下休止符，不僅連四貶，今（7）日更一舉貶破30元大關，終場貶5.9分，收在一周新低30.043元，總成交量為16.55億美元。

匯銀主管指出，國內匯市今天上演外資與出口商「你丟我撿」的對作戲碼，不過，單日匯出逾8億美元的外資力道仍略勝一籌，新台幣匯率盤中最低貶至30.045元，最多貶值6.1分，最後在出口商拋匯下貶5.9分，以30.043元報收，新台幣29字頭匯價僅出現五天，便重返30元以下。

匯銀主管表示，「國內出口景氣不太好，1月出口呈現連五黑，此時新台幣匯率不宜過度強勢，新台幣匯率略為回落，出口廠商也能略為鬆一口氣。」

展望後市，匯銀主管分析，聯準會主席鮑爾即將發表談話，以及美國下周公布最新通膨等經濟數據，將成為影響外資動向、牽動新台幣匯率走勢的關鍵變數。匯銀主管說，「聯準會主席喊水會結凍啊，所以鮑爾每次出來講話，絕對會是市場的重大變數。」

不過，比起鮑爾的談話內容，匯銀主管認為，美國下周將發布的通膨數據更受矚目，畢竟先前國內股匯雙漲，是因為鮑爾釋出了鴿派訊息，讓市場樂觀預期，聯準會的升息步調將明顯放緩，今年底甚至可能降息；沒想到非農數據出爐後，隨即給市場澆了一頭冷水。

匯銀主管說，這代表「美國發布的就業與通膨數據，左右市場的能力，比鮑爾的談話內容更為強大。」

央行提供資料顯示，美元指數今天持續挺升、單日上漲0.48%，主要亞洲貨幣均對美元貶值，其中，星元下挫0.24%，新台幣與主要貿易對手國貨幣韓元，今天貶幅同為0.2%，日圓匯價貶值0.29%，人民幣匯率則是微幅貶值0.06%。

新台幣 台幣匯率

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