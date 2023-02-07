炒作東哥遊艇輕生 金管會回應了

日前網路上傳出因投資失利，背負鉅額債務而尋短的悲劇，由於同一時間網路上出現東哥遊艇（8478）的強制買回通知單，部分網友將兩件事進行連結，並將討論延燒至債務疑似主要由價差及借券費構成，且日期正好跨過過年期間，金管會今（7）日特別出面闢謠，表示過年期間並不會計算借券費。金管會也呼籲，投資須注意違約風險，並審慎評估自身風險承擔能力，避免憾事發生。

台中港務局一名員警疑似股市失利，過年後被發現自殺尋短，而後網路上有網友貼出做空東哥遊艇遭券商強制買回的通知單，而通知單借入日為1月17日，強制買回日為1月31日，期間恰巧跨過過年，才引發借券費的相關討論。

金管會澄清，有價證券借貸契約書第4條內文明訂，借券費用僅計算營業日，並由證券櫃檯買賣中心或證交所確認成交日起計至還券前一日， 非營業日則不列入計算。

因此依該償還通知函內容來看，1月17日為封關日，1月30日開盤漲鎖停，無法買回，1月31日強制執行，實收借券費為1月17日及1月30日兩日，並不會有過年期間被收取高額借券費的情事。