快訊

影片曝光！隋棠放任孩子嬉鬧遭控惡鄰居 警聽聞聲響按鈴卻無人應門

土耳其阿達那機場大塞車 40人台灣特搜隊「卡飛機逾3小時」無法救援

睡衣、牛仔褲可重覆穿幾次不洗？ 你以為不用洗的衣物「最髒」

炒作東哥遊艇輕生 金管會回應了

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

日前網路上傳出因投資失利，背負鉅額債務而尋短的悲劇，由於同一時間網路上出現東哥遊艇（8478）的強制買回通知單，部分網友將兩件事進行連結，並將討論延燒至債務疑似主要由價差及借券費構成，且日期正好跨過過年期間，金管會今（7）日特別出面闢謠，表示過年期間並不會計算借券費。金管會也呼籲，投資須注意違約風險，並審慎評估自身風險承擔能力，避免憾事發生。

台中港務局一名員警疑似股市失利，過年後被發現自殺尋短，而後網路上有網友貼出做空東哥遊艇遭券商強制買回的通知單，而通知單借入日為1月17日，強制買回日為1月31日，期間恰巧跨過過年，才引發借券費的相關討論。

金管會澄清，有價證券借貸契約書第4條內文明訂，借券費用僅計算營業日，並由證券櫃檯買賣中心或證交所確認成交日起計至還券前一日， 非營業日則不列入計算。

因此依該償還通知函內容來看，1月17日為封關日，1月30日開盤漲鎖停，無法買回，1月31日強制執行，實收借券費為1月17日及1月30日兩日，並不會有過年期間被收取高額借券費的情事。

借券 金管會

延伸閱讀

國銀挺中小企業 2022年新增放款創史上第3高

她違證交法遭判刑提釋憲 金管會指空白刑法不是空白授權

TDR為有價證券惹議 金管會前官員批侵害人權

挖老本配息 金管會找金控喝咖啡

相關新聞

星展估美國3月升息1碼 明年第一季起降息

美國聯準會2月宣布升息1碼（0.25個百分點），星展集團認為，未來各國央行將放緩升息步調，通膨在今年也可望趨緩，預計美國...

星展：美3月升息1碼後、最快2024年降息 日圓回不去150

星展銀今（7）日舉行2023年第1季投資展望記者會，星展銀行(台灣)財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉預期，美國3月升息1碼...

星展：估美到2024年第1季才降息 美元將高檔震盪

星展銀行今公布第1季投資展望，會中預估，美國聯準會終端利率將升至5%，但今年底之前都不會降息，降息最快要到明年第1季，美...

1,000萬美元報酬案 全球人壽董座彭騰德發表五點聲明

台北地方法院去(2022)年12月14日判決全球人壽董事長彭騰德，須賠全球人壽母公司中瑋一前任董事長徐乃成1,000萬美...

升息與防疫保單雙殺衝擊 保險業狂賣樓換現金近150億

保險業總給人掃樓不手軟的印象，但去年屢傳保險業在台北、新北、台南等地賣樓的消息，迄今至少傳出6筆，建物合計逾1.8萬坪，...

新台幣午盤貶5.3分 暫收30.037元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.037元，貶5.3分，成交金額7.85億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦