星展：美3月升息1碼後、最快2024年降息 日圓回不去150

星展銀今（7）日舉行2023年第1季投資展望記者會，星展銀行(台灣)財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉預期，美國3月升息1碼後將停止升息，最快2024年第1季啟動降息，美元指數今年跟進逐步緩跌，第1季估105為全年高點，之後逐季從104降至103，全年緩跌，「下半年亞幣有機會表現優於歐美貨幣」。

短線日股表現的確有機會優於其他成熟市場，但長期全球將恢復穩健復甦，其他市場、特別美股受惠科技股成本比重高，長線更受星展青睞。

對於日圓則已經看不到去年超便宜150日圓兌1美元價位！陳昱嘉指出，估日圓最低價落在第1季的130~135日圓兌1美元，全年匯價逐季走強，估全年區間130日圓上下10日圓，「150日圓短期應該很難再看到」。

陳昱嘉解釋，日圓去年超貶原因包括日美利差擴大，今年美聯準會態度已不像去年超鷹派，估美元指數全年103~105之間震盪機會高，假設歐洲央行繼續升值、美3月升息1碼後按兵不動，將支撐歐元走升，之後下半年市場焦點將有機會回到亞洲地區，受惠資金回流，亞幣有機會表現優於歐美貨幣。

既然日圓第1季將可能是全年最便宜時候，此時是否要囤日圓？陳昱嘉回應，日圓屬於零利率貨幣，囤在帳戶上，也不會有利息收入，目前銀行都有提供日本信用卡刷卡回饋，民眾可以計算哪一個方式遊玩日本比較划算，建議日圓有需要再結匯即可。