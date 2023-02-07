1,000萬美元報酬案 全球人壽董座彭騰德發表五點聲明

台北地方法院去(2022)年12月14日判決全球人壽董事長彭騰德，須賠全球人壽母公司中瑋一前任董事長徐乃成1,000萬美元加計法定年息5%，徐乃成的委任律師、律達法律事務所律師王俊翔今(7)日中午舉行記者會表示，將根據判決許可，於今年2月底前，對彭騰德提起假執行。

彭騰德委託眾達國際法律事務所律師羅名威，今日傍晚發表五點聲明，強調針對徐乃成未來可能的假執行動作，彭騰德將依法提出足額反擔保，以維正當權益。

以下為羅名威代彭騰德發布的聲明稿：

針對今日媒體引述徐乃成先生委任王俊翔律師之對外發言及相關報導，本律師謹代彭騰德先生澄清聲明如下：

一、有關全球人壽股權收購案，買賣雙方均有委任財務顧問、會計師與律師等專業人士協助，徐乃成並非上開專業人士，亦未出資，竟自稱主導全球人壽股權收購案，與事實不符。 二、彭騰德先生與徐乃成先生間從未成立任何委任契約，彭騰德先生亦未同意支付徐乃成先生美金壹仟萬元之報酬。 三、彭騰德先生對一審判決未查明事實深感遺憾，並已向臺灣高等法院提起上訴。針對未來可能的假執行行動，彭騰德先生將依法提出足額反擔保，以維正當權益。 四、本案為尚未確定之民事一審案件，雙方應循法定程序爭取權益，徐乃成先生如有堅實法理依據，理應向高等法院主張，又何須以召開記者會之方式透過媒體訴求，實令人不解。 五、謹代彭騰德先生澄清聲明如上，敬請媒體朋友與社會大眾明鑒。 羅名威律師

2023.02.07