星展估美國3月升息1碼 明年第一季起降息

美國聯準會2月宣布升息1碼（0.25個百分點），星展集團認為，未來各國央行將放緩升息步調，通膨在今年也可望趨緩，預計美國聯準會3月再升1碼，終端利率將升至5%，降息時點可能落在明年第一季。

星展銀行（台灣）舉辦2023年第一季投資展望記者會，本次投資展望會由星展集團資深策略分析師楊政齡分享投資建議，他表示，為了抑制通膨，全球主要央行在2022年紛紛展開升息循環，但在總體經濟基本面成長趨緩及地緣政治影響下，包含美國等主要經濟體，在2023年均面臨經濟衰退壓力。星展集團認為，未來各國央行將放緩升息步調，通膨在今年也可望趨緩，預計美國聯準會終端利率將升至5%。

至於外界關切何時會開始展開降息，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，預期聯準會3月仍將升息1碼，終端利率5％會維持一段間，然後判斷經濟情勢再決定是否進行修正。星展預期今年整體經濟溫和衰退，等待軟著陸，但由於經濟放緩，利率又處於高檔，當通膨舒緩，不需要再維持高利率，就是降息的時點，星展預估在明年第一季。

面對市場波動，星展集團建議投資人在評估自身風險後，可考慮以「股六債四」比例配置資產。股票方面，儘管企業獲利普遍呈現衰退，但股市評價面已經偏低 ，出現布局機會。

市場選擇上，星展相對看好美股、日股和亞洲股市，並認為中國大陸可望受惠於疫後重新開放帶來的經濟刺激；儘管歐股在2022年第四季表現強勁，但地緣政治依舊不穩定，因此對歐股評價維持謹慎。

個股部分，看好能夠敏捷因應環境變化的I.D.E.A產業，亦即Innovators（創新者 ）、顛覆者（Disruptors）、 推動者（Enablers）和適應者（Adapters）題材。

債市兼顧收益與安全的特質，可在經濟衰退風險上升時為投資人提供防禦性保護 ，星展集團相對看好美國公債和存續期間介於3至5年、評級為A/BBB的投資等級信貸，並建議投資人應將另類投資納入投資組合，而黃金仍然是重要的風險分散工具。

外匯市場方面，儘管聯準會政策趨緩，但美國在經濟成長和利差上仍優於其他成熟市場，預期美元將呈現高檔震盪；中國大陸重新開放的期待下，星展也相對看好亞洲貨幣。