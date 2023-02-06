房市進場點到？國銀房貸新貸戶探4年低 2023年恐更萎縮

買房進場時機到了嗎？據金管會統計，2022年11月底本國銀行總房貸戶數201萬3,824戶，較上月增加2,273戶，是四年同期低點，年增率下探到1.07%的33個月新低，過往傳統每年底都有一波購屋、交屋旺季，2022年比往年還少，顯示民眾買屋需求大降，反映房市已從賣方市場轉為買方市場。

據內政部統計，2022年全國建物買賣移轉棟數達31.8萬棟、年減8.6%，是近六年來首度衰退，全年失守32萬棟，更較2021減少3萬棟，相當於台北市一整年的買氣蒸發。

2023年1月六都買賣移轉棟數更年減四成，高力國際執行董事黃舒衛說，1月即便有春節的季節性因素，影響看屋和簽約量，但通過「平均地權條例」的確讓市場急凍，預估2023年房市將進入盤整期。

現在是進場好時點嗎？黃舒衛認為，政府表態平均地權限制不溯及既往，屋主和建商尚未心死，買賣雙方陷入觀望，進場時機可能需再等等。

房市交易急凍，也將讓2023年國銀新貸戶數年增率，恐難逃續縮減命運。一家行庫主管坦言，2023年預售屋買氣低迷，各銀行已紛紛控管土建融後的整批分戶貸款進件量，加上很多建商對預售屋也改「先建後售」，預估2023年房貸新貸戶數、新承做房貸量都會續降。

據金管會統計，2022年11月底國銀房貸餘額（含催收款）9兆2,681億元，總房貸戶數201萬3,824戶，年增各7.1%及1.07%，已各下探28個月和33個月低點。

若單以月增額來看，11月單月國銀房貸月增509.89億元，是半年來高點，黃舒衛說，這是年底季節性因素、及前幾年預售熱銷滯後交屋、新成屋的房價和成數雙高的三大因素交互影響，但房貸餘額會落後反映房市表現，千萬別誤判。

新貸戶數則較真實反映交易實況。11月國銀新貸戶數僅增加2,273戶，是2019年來的四年同期低點，顯示政府從2020年祭出一系列打炒房措施，已成功抑制買氣，也意味著過去三年因低息創造的房市、與資金榮景逐漸消退。前一次新貸戶數月增低點是2018年11月僅月增2,120戶。

若以前十大房貸行來看，僅中國信託商銀和第一銀行11月新貸戶數各月增971戶和517戶，月增額均是該行史上同期新高，房貸總戶數各攀升到15萬9,521戶、及9萬1,455戶；一銀主管說，主因仍是前幾年整批房貸交屋潮所致，預估2023年下半年就會趨緩。