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歐付寶推超簡易註冊流程 獲NCC無障礙檢測指引驗證

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

電子支付商歐付寶 （6878）今日宣布，成為首間獲得NCC「行動化應用軟體無障礙檢測指引」驗證通過的電支業者，並配合民法下修成年人年齡至18歲，首推超簡易註冊流程，讓滿18歲的民眾就在1分鐘內三個步驟就完成註冊，成為當下最友善的支付工具。

為提高身心障礙朋友行動支付使用率，歐付寶主動配合NCC（國家通訊傳播委員會）調整行動支付APP，新增友善服務專區，並完成NCC「行動化應用軟體無障礙檢測指引」驗證，繼第一家開業、第一家股票上興櫃、再次成為電子支付業者中第一家完成的領頭羊。

過去電支法令剛開放時，針對會員申請相當嚴苛，歐付寶作為第一家開業的電支業者，為符合法規，繁瑣的步驟常讓申請者不易開通成為會員。今年民法下修成年年齡至18歲，註冊規範也逐步開放，歐付寶現今提供最友善的用戶體驗，只需手機號碼驗證、安全密碼驗證及填寫基本資料等簡單輕鬆的三步驟就能申請成為會員。

歐付寶副總經理詹艾臻指出，「身為全台第一間開業的電支機構，打造一個便利的行動支付工具是歐付寶的最大目標，我們擁有強大的資訊開發整合能力與經驗，此次配合民法下修成年年齡，可以讓會員在1分鐘內完成申請，搭配今年幾個殺手級的應用場景，預估一年內將會新增數百萬用戶。」

此外，歐付寶的金融機構代號是397，手機號碼就是會員在歐付寶的轉帳帳號，因此只要用任何銀行轉帳，397＋手機號碼，歐付寶的會員就可以輕輕鬆鬆的收款成功。除此之外聊天轉帳、好友分帳及跨平台紅利交換、全方位繳費等便利功能，都讓歐付寶成為大家口中的停車寶、抖內神器，而2023年，歐付寶將更積極提供會員與其他電支業者不同的專屬服務，並致力於跨境電子商務服務的發展。

歐付寶 行動支付 手機

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