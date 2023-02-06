孩子們開學倒數 壽險業建議：求學3大階段加強醫療保障

過完農曆新年，家長開始收心上班，孩子的寒假也進入倒數，全球人壽建議家長們，可以藉此機會，依孩子求學3階段部署孩子們的醫療保障，如有餘裕也可及早為孩子準備教育資金。

根據主計總處發布的國情統計通報註顯示，2020年兒童事故傷害死因主要類別，包括呼吸意外威脅、運輸事故、意外溺死或淹沒、暴露於煙霧、火災與火焰以及跌倒或跌落，各項意外可能導致孩子骨折或是燒燙傷等意外傷害。此外，孩子開學後也需適應與疫情及各項病毒的共存。

因此，全球人壽建議，在醫療保障方面，家長們可依據孩子求學3階段的風險，部署孩子所需的保險規劃，逐步建構更完善的醫療保障。首先是幼稚園時期，可選擇定額給付型醫療險及實支實付型醫療險。

全球人壽指出，幼稚園階段孩子對病毒細菌抵抗力較弱，容易受到外在環境的感染，當情況嚴重時還可能需要住院治療，因此，建議家長可選擇以提供填補自費費用支出的實支實付型醫療險，以及可作為填補父母請假時期收入短少的定額給付型醫療險，是家中寶貝們不可或缺的醫療防護傘。

其次是小學時期，可補強傷害險及傷害醫療險，孩子若已投保定額給付型醫療險及實支實付型醫療險，父母可幫孩子加強傷害險與傷害醫療險的保障。以傷害醫療險為例，主要是可以填補因意外導致受傷就醫的門診或住院時的診療費用，例如跌倒受傷或骨折等孩童常見的意外事故等。

最後是中學、大學時期，可加強癌症險及重大傷病險保障，規劃癌症險可幫孩子轉嫁萬一罹癌後的高額治療費用，像是癌症住院、藥物或是新型治療方式等。而重大傷病險，則是除了同樣針對癌症提供給付，還將嚴重燒燙傷、重大創傷、全身性自體免疫症候群等納入理賠範圍中，這2類保單可幫年紀漸長的孩子，減輕罹患重大傷病所需的龐大醫療費用支出，也減輕父母的負擔。

若還有餘裕，全球人壽也建議，及早啟動教育經費累積，首選美元利率變動型壽險，利用美元相較台幣商品具有較高預定利率的優勢，以及利率變動型壽險的宣告利率機制，在保單價值準備金的增長上，就會相對於非利率變動型的商品或是新台幣商品更為有感。此外，規劃時也建議附加保費豁免附約，若身為要保人的父母不幸發生1至8級失能程度時，即可免繳未來的續期保險費，由保險公司代繳保費，讓保單可以持續增值，安心為孩子的未來打好基礎。