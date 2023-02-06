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這樣旅行輕鬆多了！易飛網攜手中信銀首創「機票月繳制」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
易飛網「泰好搶」曼谷機加酒5日限量搶購活動將於2月8日開搶，超殺價12期月付500元有找（未稅）。易飛網提供
易飛網「泰好搶」曼谷機加酒5日限量搶購活動將於2月8日開搶，超殺價12期月付500元有找（未稅）。易飛網提供

疫後觀光復甦，春節連假更已創造一波出境高峰，看準今年旅遊市場將穩定回溫，旅遊電商易飛網（2734）即日起推出「全球無壓出遊０負擔」限時活動，宣布與中國信託商業銀行合作，提供國人信用卡12期分期0利率專案，並首創「機票月繳制」，月付200元有找即可輕鬆飛出國，訂購國內外團體及自由行商品等皆可分期支付，行程囊括2023春遊趣、日韓賞櫻季及五星渡假飯店等主題，國外旅行團最低月付千元有找，易飛網「泰好搶」曼谷機加酒5日搶購活動也適用，月付不到500元，挑戰無壓新極限。

易飛網董事長周昀生表示，統計顯示，今年春節連假期間，桃園機場出入境人數明顯復甦至疫情前約四成水準，各界亦對於暑假恢復至七成以上水準抱持樂觀態度，惟目前機票成本仍高，故可歸納出旅人的疫後消費心理學為「居高不下的旅費仍阻擋不了國人想飛的心」，易飛網遂基於此一市場洞察，特別攜手中信銀行推出12期分期0利率活動，尤其創業界之先，推出機票分12期月繳的制度，支持所有客群輕鬆實現久違的出國夢，不僅讓旅人省去帳單上龐大金額的壓力、並將費用分攤至每月繳款外，亦盼成為今年旅遊市場穩定復甦的一大助力。

購廉航機票享12期月繳 月付200元有找

易飛網指出，目前市面上機票至多分六期，易飛網搶先業界推出12期分期專案，現正熱賣包含台灣虎航（6757）南韓熱門航點，包括釜山、濟州、大邱及首爾，單程最低2,299元起（未稅），另亞洲航空亦復飛菲律賓馬尼拉、泰國清邁、馬來西亞吉隆坡及沙巴，單程最低2,343元起（未稅），12期每月不到200元。

易飛網進一步說明，進行廉航機票分期僅需兩步驟，首先是先進入易飛網廉航機票網頁https://ea.ezfly.com/prodwlcc/，該網頁網羅12家廉價航空票源，提供旅人自行客製化廉航機票，不僅來回可搭配不同航空，且可不同航點進出，亦可線上加購行李及餐食，比價、訂位一站搞定；第二步是於線上付款時選「信用卡分期」選項，並使用中信銀行信用卡線上刷卡，即可輕鬆一鍵搞定。

開春日韓賞櫻夯 東南亞推五星之旅

國人赴日韓旅遊熱潮持續回升中，易飛網推出韓國「櫻情邀約4+1日」暢玩首爾六大賞櫻名區，包含穿韓服散策景仁宮賞櫻、沐浴桂陽川櫻花海以及漫步汝矣島輪中路櫻花隧道等，12期每月千元有找。日本「開春東京賞櫻5日」到四大賞櫻名所享受日本獨有風俗文化「花見」、參觀富士西湖夢幻合掌村落、千鳥淵公園花海及富士山忍野八海，12期月付2,158元起；「開春北海道粉櫻浪漫雙溫泉5日」嚴選代表性賞櫻名勝五稜郭公園及北海道神宮、跟著日劇《初戀》0浪漫遊小樽並入住兩晚溫泉旅館，12期每月僅2,900元起；「立山易起飛開山雪牆5日」賞富士山粉紅芝櫻及足利花卉公園紫藤花瀑布、前往立山黑部朝聖壯觀雪牆美景與覆滿白雪的連峰，12期每月平均只要3,242元起。

東南亞團體行程，中越新熱點峴港「易起再峴4日」走訪穿梭古今的會安古鎮、渡假勝地美溪沙灘，還升等一晚最美沙灘旁的五星飯店，含稅、含簽且全程不進購物站，讓旅客玩得輕鬆省錢；泰國「泰感動5+1日」全程入住五星飯店並享受私人沙灘、格蘭島水上活動一日遊、絕美人妖秀及泰式按摩，前述商品12期每月1,200元有找。長線行程，歐洲「雙享奧捷10日」走訪捷克充滿中古世紀風情小鎮庫倫洛夫、尋找布拉格古堡皇宮往昔的貴族遺跡、參加伏爾它瓦河遊船午宴及米其林料理饗宴，12期每月僅需約6,000元起。

泰國5日超殺價 離島神秘機票限量開搶

易飛網「泰好搶」曼谷機加酒五日限量搶購活動，將於2月8日上午10點整於易飛網官網活動頁面https://event.ezfly.com/tw/FlashSale/準時開搶，限定日期出發下殺每人只要5,999元起（未稅），12期每月500元不到，就能入住市中心屋頂泳池飯店。此外，易飛網祭限時搶購澎湖神秘機票，12期月付只要250元起，另更有澎湖花火節及華信假期機加酒等多樣選擇，最低月付不到300元，國內出遊零負擔。

易飛網「全球無壓出遊０負擔」活動已正式開跑，會員刷中信卡訂購機票、國內外團體及自由行商品等眾多商品皆可享12期分期零利率，前100名不限消費金額加碼贈送限量分期禮，邀請旅人把握機會，拋開負擔，來趟說走就走的旅行！更多活動相關資訊請見https://event.ezfly.com/bank/sale/，或洽易飛網客服專線(02)7725-0800轉6。

易飛網12期分期活動，韓國賞櫻行程每月千元有找、韓國熱門航點單程機票月付200元有找（未稅）。易飛網提供
易飛網12期分期活動，韓國賞櫻行程每月千元有找、韓國熱門航點單程機票月付200元有找（未稅）。易飛網提供
易飛網12期分期活動每月平均3,242元起，即可朝聖立山黑部壯觀雪牆美景。易飛網提供
易飛網12期分期活動每月平均3,242元起，即可朝聖立山黑部壯觀雪牆美景。易飛網提供
限時12期分期活動推日本花見行程，走訪四大賞櫻名所及富士山合掌村，月付2,158元起。易飛網提供
限時12期分期活動推日本花見行程，走訪四大賞櫻名所及富士山合掌村，月付2,158元起。易飛網提供

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