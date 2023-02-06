信用卡繳學費家長不愛0息分期 他豪刷百萬學費一次付清

農曆年剛結束，學費季緊接著而來，雖然近年很多家長已經改用信用卡繳學費，但根據發卡行統計家長們最喜歡的方案，結果卻讓不少人跌破眼鏡！兆豐銀行分析後發現，比起0利率的分期付款，竟有高達78%的父母更喜歡刷卡一次付清，而且無論是小到5000元以下的金額，或是單筆金額大到令人咋舌的100萬元高額學費，都有高達近八成的家長寧願一次付清，也不會選擇分期0利率的方案。

至於剩下22%會選擇刷卡0利率分期的卡友中，有超過五成是選擇12期，另外有三成選6期，僅一成五選3期，平均單筆金額都落在約3萬元。

可以分到30期的有息分期，則意外地並不受到家長們青睞，僅僅只有0.07%的卡友選擇，平均單筆簽帳金額約8.3萬元，申請24期有息分期者也僅有0.34%，平均單筆金額落在4.4萬元。

既然家長們都傾向用信用卡刷卡一次繳付清學費，兆豐銀行今年也順勢推出一次付清加碼優惠，只要刷兆豐卡繳納學費單筆滿2萬元，新增一筆不限金額的一般消費並登錄後，就能獲得「7- ELEVEN 45元咖啡抵用券」，若是透過i繳費平台還可以抽iPhone換新機。

其他同樣推出一次付清優惠的還有像是中信銀行指定卡0.2%回饋及抽萬元獎學金、新光銀行則是1000點紅利可以折抵60元。

至於喜歡分期付款的家長們，也可多加把握銀行推出的分期0利率方案，目前「 不限金額」最佛心的期數當屬兆豐推出的12期0利率，其次如中信與新光則是最高6期0利率。

在有息分期部分，目前以兆豐30期年利率3.88%期數最長，只要單筆刷滿3萬元即可申請；華南則是最高24期年利率9.99%，單筆3000元以上可申請；新光則推出1萬元以下分12期年利率5%，超過1萬則可申請0利率的優惠。