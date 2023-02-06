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合庫銀行信用卡設置公益訊息專區 邀請卡友共同做公益

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合庫銀行積極落實ESG（環境、社會、公司治理），注重社會價值的創造，期望透過銀行與社會公益的結合，來達成公益之目的，合庫銀行有感台灣許多社福團體面臨募款不易，特別於信用卡官網設置「公益訊息」專區來協助曝光公益活動，(目前專區計有伊甸基金會、兒福聯盟、心臟病兒童基金會及惠光導盲犬學校等公益團體)，邀請卡友透過合庫銀行官網即可輕鬆連結至公益團體捐款專區，共同捐款做公益。

另外合庫銀行111年7月13日推出的「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，邀請知名插畫家卡娜赫拉設計超Q萌卡面吸引年輕族群目光，並同步祭出三大通路消費滿額享最高11%現金回饋，深受卡友歡迎，累積至今發卡已達一萬卡，合庫銀行實現承諾每年提撥美金5,000元，捐贈「無價星球聯盟」全球植樹復育計劃。且本卡採用PETG原物料環保材質製造，在銷毀時不致產生有毒物質，降低對環境的衝擊，此外更加碼推廣申辦電子帳單終身免年費、新戶線上辦卡達首刷禮條件加碼100元回饋金等無紙化作業，與客戶一同守護地球。

合庫銀行也對全卡友推出：首次申辦電子帳單，並在申辦次月底前達成任一筆一般消費；或信用卡全新戶之卡友，首次申辦本行帳戶自動扣繳卡款，且扣繳成功後，皆可獲金庫幣500點，期望透過給予卡友實質優惠，落實永續發展ESG精神。

合庫 信用卡 捐款

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