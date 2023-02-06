數位部加入FIDO聯盟 加速身分識別標準、接軌國際

數位發展部今(2023)年1月加入國際身分識別標準組織 FIDO Alliance (下稱 FIDO 聯盟)。此舉將加速我國與全球政府單位及跨國企業的互動,不僅與國際大廠共同參與制定國際標準，強化身分識別標準接軌國際，並擴大產業應用，同時更強化數位產業安全與韌性，展現數位部前瞻、數位,以及國際化多元發展的特色。

數位部指出，台灣是該組織繼美國、英國、德國、澳大利亞、韓國與泰國後，第七個以國家公部門為申請單位加入為政府會員的國家，也是我國繼內政部之後，第二個加入 FIDO 聯盟的政府單位。

數位部長唐鳳表示，有鑒於身分識別與電子簽章同為網路安全交易環境中的兩個關鍵議題，數位部於 8 月掛牌成立後,就積極研議如何因應快速變遷的數位科技，可以與時俱進建構更為完備的數位信任基礎環境。除針對電子簽章已於去(2022)年 12 月 2 日發佈「具電子簽章效力之電子簽章技術」函釋之外，針對身分識別的部分，亦於今年 1 月正式成為 FIDO聯盟政府會員，預計將可讓台灣的 FIDO 標準應用範圍，除了既有的政府、金融領域之外，亦逐漸擴大到各行各業領域，為網路服務身分識別這個重要的關卡提供便利安全的保障。

此外，數位部未來也將積極參與 FIDO 聯盟各個技術標準以及包含消費性應用、政府應用以及企業應用等工作組的討論分享。

數位部表示，台灣在身分識別與信賴服務的現況與推動成果並提出標準制定之建議，提升台灣在全球數位社會與數位產業發展的貢獻。FIDO 聯盟於 2012 年成立，為國際標準組織且非營利的產業聯盟，目前全球已有超過 350 個國際會員、7 個國家政府單位加入，以及逾 900 個認證產品(Certified Product)，其所制定的身分識別技術協定與認證規範，使各種連網服務更便利、更安全。

FIDO 聯盟台灣分會會長、神盾公司副總張心玲表示，很高興我們在 2021 年獲聯盟同意，成立「FIDO 聯盟臺灣分會」。而今年 2 月 FIDO 聯盟第一次在台灣辦理會員大會暨國際研討會，數位部除將以新會員身分參加本次會議之外，唐鳳也將在國際研討會進行專題演講，加上其他國內外專家經驗分享、工作組交流討論。

FIDO 聯盟的會員來自財務金融機構、信用卡發行公司、通訊服務供應商、網路服務公司、晶片以及軟/硬體設備製造等各種產業。董事會成員則包括如 Google、 Microsoft、Apple、Meta、 Amazon、PayPal、MasterCard、VISA、Intel、NTT DoCoMo、LINE、Samsung、以及臺灣的神盾等共 39家。

FIDO 以使用者自己手上、內建安全模組的裝置來存放金鑰與生物特徵，並以公開金鑰機制來跟伺服器進行身分驗證，可以達成便利的免密碼、多因子身分驗證，更具備隱私性，免除密碼被盜與被駭的風險，為目前市面上最安全的線上身分識別方式。