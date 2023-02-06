美升息尾聲、通膨降溫 特別股具收益抗波動

美聯準會主席鮑爾上周會議的談話鷹中帶鴿，利率市場樂觀解讀，認為顯示升息已達尾聲，特別股過往表現強勁，而根據過去歷史經驗統計，特別股在升息末段，具有表現機會與空間，因此，富蘭克林華美投信建議，投資人今年不妨增加投資特別股基金投資比重，不僅可增加股息收益率、更有助分散與降低投資組合波動度。

聯準會於2月1日召開利率決策會議，升息1碼，符合市場預期。本次會議關注重點在於鮑爾的談話，鮑爾會後記者會中首度認可通膨已經處於緩和的過程，增添鴿派的論調。不過在升息步調方面，鮑爾仍一如既往地保守偏鷹，對於最終升息幅度不排除任何可能，且表達今年內不會降息，後續仍將依照數據做出決策。

然市場的解讀則更加樂觀，除了聯準會認定通膨趨緩的好消息外，對於剩下的升息幅度，市場也基於當前的通膨趨勢，認定3月將最後一次升息。而對於鮑爾指出2023不會降息的態度，基於今年時間仍漫長，後續變數較大，市場走勢更是反映出年末降息2碼的預期。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，在通膨數據未出現意外的趨勢下，從聯準會保守的角度出發來推估，距離12月點陣圖顯示的終端利率還有2碼，升息終點可能落在5月；根據利率市場的預期來看，距離升息結束則只剩下1碼的空間，升息終點將落在3月，推估本次升息循環已近尾聲。

而升息接近尾聲，此種環境有利特別股表現；余冠廷分析，根據歷史經驗，過往升息循環結束後，特別股在未來一年內除了表現強勁，走勢上還非常穩健，不論從哪個期間切入，累積報酬都呈現緩步走升的趨勢，反映聯準會對市場的干預結束後，環境有利於持續推升特別股。

然而，富蘭克林華美投信強調，特別股具有股票優先分配的權利和股息收益，加上主要投資於類公用事業、大型金融股及具穩健現金流的優質企業，儘管美國經濟表現偏軟著陸，但特別股這類大型企業投資標的，具穩健的財務報表，在中長期展望仍具表現空間，相對於一般類股波動度高，特別股屬於低波動且兼具股息收益的標的。

富蘭克林華美投信建議，以特別股作為長期核心配置：截至2月1日，美銀美林特別股指數殖利率為6.88%，仍高於5年平均的5.49%以及10年平均的5.99%。隨著升息接近尾聲，利率市場逐步正常化，後續固定收益市場的穩定性有望再提升，而公債殖利率自超漲逐漸下滑，更有機會帶來額外的資本利得。

另外，若以特別股作為衛星配置也無礙：若是擔心升息循環尾端的最後幾個月，通膨數據與經濟數據公布可能帶來的波動，特別股除了穩健的特性之外，更難得的特性是在升息期間，與大多數資產類別報酬呈現低相關。以前次升息(期間：2015/12~2018/12)的市場環境來分析，透過美股投資組合來測試，可說明額外配置特別股，除了能降低整體波動，還能減少期間遭遇的最大跌幅，富蘭克林華美投信因此建議投資人不妨納入核心部位，長期持有。