放眼2023年 美標普500企業獲利預估成長3.0%

美股2023年以來反映經濟軟著陸及升息週期或近尾聲的期待而上揚，儘管強勁的一月非農就業數據再度引發持續升息的擔憂而打壓市場情緒，然累積今年以來標普500指數上漲7.86%，突破200日均線並升至逾五個月高點，那斯達克指數上漲近15%，連五週上揚。

根據芝商所FedWatch顯示，就業數據公布後市場預估三月及五月會議將再各升息一碼後維持利率不變，然仍預估11月可能降息。就基本面來看，市場持續下修美國企業獲利預測，根據Factse統計，50%已公布財報的標普500企業中，獲利及營收優於預期的比例分別為70%及61%，低於過去五年及十年平均，標普500企業2022年第四季獲利預估減少5.3%，較2022年12月底預估減少3.2%進一步下修，為2020年第三季以來首見獲利下滑，十一大產業中四個產業包括能源(57.7%)、工業(36.8%)、不動產(10.2%)及公用事業(1.7%)類股獲利預估將成長，反觀通訊服務(-25.2%)、原物料(-24.8%)、消費耐久財(-22.6%)類股獲利降幅最大，科技類股獲利預估下滑10.6%。

放眼2023年，標普500企業獲利預估成長3.0%，自2022年12月底預估成長4.9%下修，2023年第一季及第二季獲利預估將分別下滑4.2%及2.9%，於下半年恢復成長。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資投資長史考特·葛拉瑟認為，市場預期聯準會可能在2023年晚些時候降息的假設過於樂觀，因為服務與薪資通膨下降的速度將比市場預期的要慢，且市場尚未完全反映經濟可能出現衰退而導致獲利下降的風險，然而，股市一般會領先經濟及獲利觸底，隨著市場已開始逐漸消化更為低迷的前景、企業開始下修獲利成長，市場錯置將帶來投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，鑑於景氣下行且企業獲利預測呈現下修趨勢，美股震盪風險仍大，建議投資組合以美國平衡型基金為核心，並增持債券型基金做為防禦配置，股市建議採取多元配置網羅輪動契機，包括具備抗景氣循環、通膨轉嫁機制和受惠低碳經濟轉型趨勢的基礎建設及公用事業產業，以及精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。