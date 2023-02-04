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新壽率先啟動FIDO身分驗證 無密碼比有密碼更簡便

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
新壽率先啟動FIDO身分驗證，打造無密碼比有密碼更安全簡便的金融環境。圖/新光人壽提供
新壽率先啟動FIDO身分驗證，打造無密碼比有密碼更安全簡便的金融環境。圖/新光人壽提供

疫情加速金融科技發展，越來越多民眾習慣在手機使用金融服務，帶來便利同時也衍生新的問題，其中最令人困擾的就是「輸入密碼」。為保障使用者交易安全 ，金融服務的密碼規範普遍複雜難記，容易忘記或打錯，是許多民眾的使用痛點 ，新光人壽（2888）兼顧金融便利性及安全性，率先導入國際標準規格FIDO（ Fast Identity Online）身分驗證，「以生物辨識取代輸入密碼」，不但可無密碼登入及交易，資安等級也較傳統密碼更安全。

新光人壽表示，FIDO身分驗證的好處是不用取得使用者個資，對隱私更加有保障 ，比傳統輸入帳密方式的安全度更高。同時，新壽FIDO身分驗證服務也是響應金管會金融行動身分識別標準化機制（金融FIDO），接軌國家金融科技發展政策，以全齡客戶可安全快速使用的數位服務，積極實踐普惠金融。

首波推出的無密碼交易，只要驗證晶片金融卡、且生物辨識成功後，即可綁定單一行動裝置，於行動裝置使用保險服務時，就能以指紋或臉部辨識完成交易，無須輸入密碼。

除行動裝置之外，新光人壽FIDO身分驗證也可在電腦網站使用，實現跨螢幕的無密碼設計。下一步將開放免驗證晶片金融卡，便可透過生物辨識，在安全的技術規格下登入會員專區，全面優化使用者體驗。

新光金控2023年以「新光六十，永續創新」為年度策略主軸，遵循「數位轉型，優化體驗」發展策略方向，率先啟動FIDO身分驗證，同時也是首家應用「行動身分識別服務」(MID)之保險業者，無須臨櫃親辦或線上使用讀卡機，只要一支手機即可完成身分驗證。

自2月起，新壽保戶便可以在新光人壽APP或會員專區網站啟用部分無密碼交易功能，以生物辨識快速完成資料修改及保單借款等交易，無密碼登入功能亦將於短期內推出。為推廣無密碼的安全與便利，新光人壽LINE官方帳號將推出期間限定的FIDO登入活動，民眾註冊新壽會員並綁定LINE官方帳號，即可第一手接獲好康通知，立即申請新光人壽FIDO（https://active.skl.com.tw/fido）。

新光人壽 生物辨識

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