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熱錢連四天狂匯入 這些錢跑去哪了？央行外匯局長這麼說

經濟日報／ 記者陳美君李秉豪／台北即時報導
兔年開紅盤，熱錢連四天大舉匯入，激勵國內股匯雙漲，匯銀主管估計，外資連四日蜂擁入台，匯入規模逾40億美元。中央社
兔年開紅盤，熱錢連四天大舉匯入，激勵國內股匯雙漲，匯銀主管估計，外資連四日蜂擁入台，匯入規模逾40億美元。中央社

兔年開紅盤，熱錢連四天大舉匯入，激勵國內股匯雙漲；匯銀主管估計，外資連四日蜂擁入台，匯入規模逾40億美元，對此，中央銀行外匯局局長蔡烱民今（3）天證實，外資這波匯入是為了進場買股票。證交所資料顯示，這一周外資加碼台股1,196億元，與外資匯入量相當。

蔡烱民今天分析，外資是國內匯市的主力，占整體交易量的七成，外資匯入匯出，都是以股市為主要的投資標的，所以外資匯入買股票，就會使得國內股匯市同步上漲。

對於近期匯市走勢是否還算「健康」，蔡烱民說，「還OK，主要是反映國際美元走弱，匯市本來就會上上下下波動，歐元在前兩天也波動非常劇烈。」

對於近期蜂擁匯入的外資是否都有進場買股票，蔡烱民說，外資匯入後確實都進場買股票，並反映在外資買賣超數字上，「開年第一天買了700多億，後來又買了200、100多億元，這幾天累計買超金額超過1,000億元。」

熱錢去年大幅賣股匯出，今年卻是積極匯入買股，是否代表市場已見反轉，蔡烱民回應，股市的部分難以判斷，外資會觀察美國債券殖利率與美元走勢，還有美國經濟與企業的獲利情況，而這些指標都具有不確定性。

蔡烱民分析，「美國企業獲利多空參半，美國蘋果盤後價格大跌，但臉書的Meta卻是大漲，股市走勢主要就是反應美國經濟與企業獲利的不確定性，市場各有判斷；目前看起來，不論是美股、台股或其他國家的股市，目前股市都呈現於買大於賣的情況。」

至於美國放緩升息腳步後，是否代表，美元指數很難再像去年維持強勁走勢，蔡烱民說，雖然貨幣政策扮演重要角色，但匯率走勢不能只用利差因素解釋，這兩、三個月日圓和美元的利差依舊存在，但日圓對美元已大幅升值。

蔡烱民說，市場認為，聯準會很可能再升1碼就停止升息，接著一路不動到年底，甚至年底可能降息，與聯準會先前提到3月和5月會各再升息1碼有些差距，而這也是美元近期走勢較弱的主因。

蔡烱民還說，去年8、9月美國通膨率非常高，市場預期聯準會將鷹派升息，不過目前通膨比較緩和、聯準會升息的不確定性也降低，美國10年公債殖利率已從先前的逾4%高點回落至3.5%，這些都是外資會考慮的因素。

外資 美國經濟 升息

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