外資回頭1月淨匯入2247億 外匯存底續創歷史新高

金管會今公布1月外資匯出入情況，在1月台股反彈的情勢下，外資1月份回頭轉為淨匯入75.56億美元，約為新台幣2247億元；同時，據央行公布1月外匯存底為5571.43億美元，續創歷史新高。

2022年外資大舉賣超台股，但1月台股反彈後，外資由賣轉買。據金管會今公布的數據，1月外資累計買超台股新台幣2121.58億元，其中買超上市股票新台幣1934.81億元。

外資1月除買超台股，也轉為淨匯入。外資在2022年6月開始轉為淨匯出後，一直到10月、11月才短暫轉淨匯入，但在12月卻又立刻轉回淨匯出，據金管會今公布的數據，外資1月已回頭轉為淨匯入75.56億美元。

同時，央行今也公布1月外匯存底金額5571.43億美元，續創歷史新高紀錄，較上月增加22.11億美元。而1月外匯存底變動的因素，主要是外匯存底投資運用收益，與主要貨幣對美元的匯率變動。

央行外匯局長蔡炯民表示，截至1月底外資持有台股、債券與新台幣存款餘額約5517億美元，約占外匯存底的99%，比起2022年12月的4596億美元、約占外匯存底83%來說，出現大幅度的增加，主要就是外資匯入及持股市值增加。