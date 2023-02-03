鈺齊印尼建廠8,300萬美元聯貸 北富銀統籌主辦

台北富邦銀行今(3)日表示，鈺齊國際股份有限公司（9802）的全資子公司、香港加和國際有限公司，因應印尼建廠發起8,300萬美元聯貸案，由台北富邦銀行統籌主辦，第一銀行與玉山銀行共同主辦，今(3)日完成簽約，獲得多家金融機構踴躍參與，顯見銀行團對鈺齊國際營運表現的高度認可。

北富銀表示，此案資金主要將用於支應鈺齊國際預計於印尼西爪哇省設置製鞋工廠之相關支出。近年全球產業為降低成本及控制地緣風險，生產重心已逐漸往東南亞移轉，也帶動東協各國經濟快速成長。

根據亞洲開發銀行(ADB)統計，2022年東南亞平均GDP高達5.5%，印尼作為東南亞國協最大的經濟體，且勞動力相對充裕，亦成為全球投資東協之重心。

鈺齊國際籌設印尼廠，不僅符合全球經濟發展趨勢，更可望提升鈺齊國際生產能力及營運綜效。北富銀積極爭取統籌主辦，期能發揮金融業專業職能，協助台灣企業推進在亞洲及全球領域的長遠發展。

鈺齊國際創立於1995年，為全球知名的功能鞋與運動鞋生產商，擁有逾50家的國際品牌客戶。

鈺齊國際從雲林斗六快速成長為大型的跨國企業，海外營運據點涵蓋中國大陸、越南、柬埔寨等地，在技術含量高的專業防水透氣戶外鞋領域占有一席之地，大多數廠區皆通過高標準的Gore-Tex認證，生產品質與技術深獲國際品牌肯定，為歐美知名品牌商最信任的合作夥伴。

鈺齊國際近年營收獲利成長耀眼，2022年累積營收高達241.81億元，較2021年155.44億元增加86.37億元，年增率高達55.56%，再創全年營收歷史新高紀錄。

鈺齊國際2022年營業毛利55.86億元、年增99.25%；營業利益38.49億元、年增161.87%；歸屬母公司稅後純益33.96 億元、年增186.51%，締造歷史獲利新高。

進一步檢視全年毛利率、營業利益率及歸屬母公司淨利率，分別高達23.10%、15.92%及 14.04%，亦創歷年新高。

北富銀表示，鈺齊國際營運表現極佳，參貸金融機構對其未來展望深具信心，大力支持此案。

北富銀長期深耕跨境金融，多年來成功整合各國金融資源，打造優質完善的多元服務平台，備受海內外客戶肯定。

展望未來，北富銀會持續強化亞太市場商機開發，發揮跨區域連結效益，拓展並延伸國際融資業務，助力台灣企業拓展經營觸角，朝亞洲一流銀行目標邁進。