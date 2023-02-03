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遠銀Bankee社群銀行活存直逼定存 最高1.185%

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

數位金融時代，數位化程度越高者，越能享有銀行提供的數位金融優惠服務；遠東商銀（2845）Bankee數位帳戶，即日起調升活存基本利率1.06 %至1.185%，無條件、無上限、無門檻，接近定存利率，1.185%約為五大銀行平均活存利率0.455%的2.6倍。

台股開春以後表現不俗，但遠東商銀建議，在尋找適當投資標的前，可先將資金放在能靈活運用的Bankee數存帳戶，聰明運用數存帳戶的活存高利率無上限優勢，打造投資攻守皆宜的有利環境。Bankee數存帳戶是投資族、退休族、大額存款族的最佳資金停泊站，更是存領月息或資產配置活用的理財好工具。

隨著金融數位化時代來臨，遠東商銀建議，可將數存帳戶當做主力帳戶，例如集中資金於Bankee社群銀行累積，立即享有無條件、無額度上限基本利率1.185% ，再利用母子帳戶同享基本利率之優勢，進行帳戶用途分類，輕鬆做好財務管理，不論每月提撥教育費、買車基金、頭期款、圓夢金、急用金，按時規律提撥並累積資金，讓利息生利息，累積成可觀的儲蓄金，滿足臨時資金需求，也能自由彈性提領運用。

數位金融

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