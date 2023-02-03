LINE Bank汽機車強制險 滿意度高達96%

國內第一家在LINE上完成汽機車強制險投保的「LINE Bank快點保」，標榜線上投保流程輕鬆又快速，上市兩個月至今LINE Bank首度公布內部針對用戶統計的滿意度調查，結果顯示LINE Bank用戶對「全線上」投保體驗感受正面，整體滿意度高達96%，用戶認為投保流程順暢、資料填寫簡便快速是服務的最大亮點。

參與調查的用戶當中，約六成車主過去並非透過線上管道完成汽機車強制險投保，而是選擇自行繳費或透過車商、保險業務員、保經代協助投保，但體驗過「LINE Bank快點保」後，高達92%用戶表示會將「LINE Bank快點保」推薦給親朋好友。

調查還指出，多數車主的推薦主因是投保過程快速方便，由於「LINE Bank快點保」最少只需填寫3個欄位（車牌號碼、引擎號碼或車身號碼、快點卡背面安全碼）即可完成投保。車主不再需要假手他人，或經歷繁複流程，24HR自己在LINE上就能完成汽機車強制險投保。

而用戶擔心聯繫客服無回應，是影響用戶嘗試快速簡便投保服務的原因之一。對此，LINE Bank表示於LINE Bank App中「我的保單」頁面設置「聯絡保險公司」按鈕，用戶需要時能一鍵撥打免付費電話，找到保險公司的窗口，若有其他問題，也都可以在LINE Bank的LINE官方帳號找到「快點保 保險專區」查詢，獲得智能客服的即時回應。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「迎接全新2023年，許多車主正在檢視自己的汽機車強制險是否到期需要續保，特別是根據去年（2022/11/30公布）最新相關法規，若車輛未完成強制險投保，機車被發現最多罰NT$3,000，小型車及其他車輛最多罰NT$15,000，肇事時罰鍰更高達NT$32,000。『LINE Bank快點保』流程簡便，希望幫車主護好荷包、避免違規荷包大失血。」

LINE Bank快點保網路投保平台，目前投保汽機車強制險，最高折NT$300。倘若以LINE Bank快點卡支付保費完成投保，2023/3/31前享LINE POINTS點數回饋1%。