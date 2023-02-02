愈避愈貴！12月壽險縮避險 1月台幣狂升恐反蒙匯損

2022年四季台幣升值，重擊壽險業獲利。據金管會統計，12月單月壽險業稅前虧損442億元，未避險的匯兌損失達748億元，累計第四季匯損達4,370億元，使壽險業連續3個月陷入虧損，2022年全年獲利降到1,719億元、年減55%。

避險成本高漲，為減少「愈避愈貴」，2022年12月壽險業反手大砍避險部位，避險比率跌破六成到58%的近年低點，市場預期，在壽險業續減避險部位下，2023年1月台幣又升值2%，壽險業海外投資的未避險部位，恐蒙受鉅額匯損，進而壓抑1月獲利空間。

壽險業做海外投資，因多是美元計價，為避免匯損，業者多會用衍生性金融商品工具做避險。一般業者避險部位多落在6~7成左右。

壽險業做避險的衍生性金融商品工具，包括CS（換匯）和NDF（無本金交割遠匯），前者與兩國利差有關，利差愈大、換匯成本愈高，後者與台幣匯率預期有關，升值預期愈濃，NDF愈貴。目前CS和NDF避險成本都約落在3.8%左右。

據金管會數據顯示，12月壽險業避險工具利益433億元、占匯損748億元僅58%，等於業者用避險工具僅沖掉了58%的匯兌損失，較11月沖掉了77%匯損，大降了19個百分點，顯示在「愈避愈貴下」，業者寧可縮減避險部位。

避險成本到底貴了多少？據數據顯示，2022年12月避險工具換匯成本256億元、月增35%，累計2022年避險成本達1496億元、年增27.6%，市場預期2023年在台美利差擴大下，恐會愈來愈貴。

壽險業者說，業者在匯損、和避險成本兩者中做取捨，認為2023年美國仍維持高利率、美元仍維持一定強勢，加上避險成本愈來愈貴，只好縮減避險部位。

金管會公布2022年12月底壽險業獲利、淨值和匯兌概況。受12月台幣仍小升0.63%，使12月單月壽險業未避險的匯兌損失748億元，即便業者透過CS、NDF等避險契約做對沖、又收回137億元外匯準備金，12月匯兌仍虧損434億元，累計2022年匯兌損失264億元。