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2022年產險業慘賠1900億元 一年虧掉逾20年獲利

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

防疫險讓產險業獲利、淨值都好慘。據金管會統計，2022年全年產險業稅前虧損1905億元，賠掉產險業長達逾20年來獲利，淨值則下探614億元，是2009年金融海嘯後的14年新低紀錄。

據保發中心統計，從2002年來的20年間，產險業從未出現虧損，2022年爆發防疫險後，從4月單月產險業就陷入虧損，虧損額逐月擴大，累計2022年全年爆虧1905億元，幾乎是產險業一年就賠掉過去逾20年累積的獲利。

獲利慘，淨值也難看。據統計，2022年全年產險業淨值剩下614億元、年減62%，創2009年金融海嘯後的低點。前一波低點是2008年淨值僅547.2億元。

據金管會掌握，受防疫險理賠影響，2022年底有一家產險業淨值比連兩期（6月和12月）低於3%，恐被續要求提改善和增資計畫；另外，2022年底有兩家產險業RBC低於法定200%水準，也要提增資計畫。

據了解，這幾家淨值比或資本適足率不足的業者，都已有提增資等改善計畫，因此就算2022年12月底財務數字難看，金管會也不會立刻採取嚴厲措施。

產險業淨值危機未除，壽險業則因實施債券資產重分類，確定解除淨值警報。據金管會統計，2022年12月底壽險業淨值1兆5904億元，已接近5月的水準，僅較上月略減1049億元，單季增加7619億元，也是2022年單季首見回升。

淨值比 產險

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