鷹派陳南光再開砲 批央行升息、房市管制「過於消極」

被視為央行「鷹派」的中央銀行副總裁陳南光，近日再度重砲抨擊央行貨幣政策。陳南光在最新出爐的《銀行家雜誌》裡以「陳南光觀點：面對通膨挑戰 央行如何打這一仗？」為題指出，央行在通膨與房市管制措施方面過於消極，應擔負起物價穩定與正視處理高房價的責任。

陳南光抨擊，面對這波通膨問題，我國央行自始即堅持通膨只是短暫性，並認為以升息因應供給面衝擊不僅無效，而且「我國通膨相對溫和」，因此至今多以半碼爬行的速度升息，台美利差已不斷擴大。

然而，2022年9月理事會議事錄摘要中，有一位理事認為：「部分商品價格受到政策性管制以及CPI–房租類指數低估等因素，台灣實際的通膨壓力遠高於公布的數據；只要將真實的住房成本適當反應在CPI，或是放寬價格管制，台灣的通膨率就會大幅上調。」

其次，有關CPI–房租類指數可能因樣本偏誤造成低估的問題，最近研究顯示，如果使用台灣民間租屋平台的房租大數據資料，重新計算CPI–房租類指數，則通膨率將大幅上調，顯示民眾真實的生活成本已被低估。由於政策性管制以及CPI–房租類指數低估等因素，雖使得台灣的通膨看似相對其他國家低，但這統計數字是建立在價格管制衍生的龐大成本，以及因樣本偏誤致使數據低估之上，央行切不可樂觀地認定「我國通膨相對溫和」而掉以輕心。

陳南光痛批，我國央行抗通膨的消極態度，不僅無法主動引導民眾的通膨預期，以致通膨範圍蔓延擴散，加以價格管制等措施對於資源配置效率的扭曲甚鉅，將帶來龐大的社會成本。

他認為，若央行要能負擔起物價穩定的責任，就必須對通膨與通膨預期走勢有良好的掌握。然而，自2021年以來，對通膨走勢持續判斷失準的結果，反映出央行對於通膨與通膨預期的研究與了解尚有所不足，也嚴重傷害央行的公信力。央行除了應儘速強化這方面相關的研究，也應編製更多樣化物價指標，並且進行民眾通膨預期的調查。

陳南光認為，過去這段時間央行已一再錯失升息的機會，以致至今仍受困於其營造的長期低利率和寬鬆的貨幣環境。目前金融業隔夜拆款利率離歷史低點並不遠，只有不到0.5%（遠低於全球金融海嘯之前的水準），只要政策利率下降兩碼，金融業隔夜拆款利率就降為0，未來政策調整空間極為有限。更重要的是，最近許多研究顯示，長期低利率（與寬鬆的貨幣環境）不僅為通膨和資產價格上漲提供溫床，也導致資源誤置以及所得與財富分配惡化等負面效應。

陳南光說，自2021年12月之後，央行認為過去房市選擇性信用管制措施的「執行成效良好」，就再也沒有提出進一步的管制措施。而在這期間，台灣房價持續暴漲，事實上，先前在疫情期間房價大幅上漲的國家，多數已開始反轉，而台灣房價仍在加速上升中。然而央行一方面宣稱由於剛性需求，房價上漲是「有基之彈」，並呼應成本上升等說法；另一方面則稱房價高低不是央行關心的重點，並以租稅政策是抑制房價最有效的工具為由，將抑制房價的責任轉移給其他部會。如同前述面對通膨問題的消極態度，央行也未能認清自身在金融穩定上的角色。因此，央行應正視其處理高房價的責任，採用適當的政策工具，透過像是選擇性信用管制搭配貨幣政策的組合，以履行其穩定金融的法定職責。