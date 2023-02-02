iRent資料外洩 金管會：後續處置無顯著疏失

iRent日前傳出用戶各資外洩事件，引發資安疑慮，金管會今(2)日表示，考量和泰汽車（2207）已於昨日做出聲明，且iRent資料庫未與和泰母公司及其餘子公司相接，因此在資安事件資訊揭露上並無疏失。

證交所於110年4月修訂「重大資訊處理程序」，要求上市櫃公司在發生重大資安事件時，須進行公開揭露，若預估損失金額達股本百分之二十或3億元，還須召開記者會進行說明。

金管會表示，此次資料外洩事件，和泰汽車於2月1日便發布說明，負責資安維護的子公司和雲行動服務也第一時間做出處理。

金管會解釋，和泰母公司及其餘子公司資料庫與iRent資料庫並無相互連接，且iRent並非其主要收益來源，因此對和泰母公司財務無重大影響，故判斷其後續處置上並未違反「重大資訊處理程序」。