聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫險讓產險業15年獲利全賠光 淨值「腰斬」金融海嘯後最慘
產險業遭遇防疫險巨災理賠虧損，不僅導致產險業2022年稅前虧損1905億元，賠掉產險業長達15年的獲利，也導致產險業2022年淨值「腰斬」剩614億元，創下2009年金融海嘯後的14年來新低。
金管會保險局今公布最新統計，從2022年以來至2023年1月月28日止，防疫雙險（防疫險、疫苗險）理賠金額達到2336.5億元，其中防疫險理賠1873.9億元、疫苗險理賠462.9億元。
受到防疫險理賠影響，產險業在2022年5月出現稅前虧損後，虧損金額逐月擴大，2022年產險業稅前虧損高達1905億元，幾乎是產險業15年以來累積的獲利，相較於2021年的226億元，產險業2022年獲利年減高達2131億元、年減是負的943%。
產險業淨值部分，從2022年7月正式跌破千億元大關後，至今仍未回到千億元之上，截至2022年12月底，產險業淨值剩下614億元，2022年整年產險業淨值直接「腰斬」，一整年淨值就蒸發994億元，年減高達61.8%。
2022年一整年產險業為了防疫險理賠皆大舉增資，據保險局統計，已有6家產險完成增資，包含國泰世紀產、中信產、富邦產、新安東京海上產、和泰產、兆豐產，總增資金額高達985億元，創下產險業史上最大增資潮。
到了2023年初，產險業增資仍未停歇，保險局近日再核准兆豐產險進行第二次增資60億元，與新安東京海上第三次增資80億元，從2022年到2023年初整體產險業增資金額已超過千億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言