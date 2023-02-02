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防疫險讓產險業15年獲利全賠光 淨值「腰斬」金融海嘯後最慘

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
產險業2022年稅前虧損1905億元，賠掉產險業長達15年的獲利，也導致產險業2022年淨值「腰斬」剩614億元，創下2009年金融海嘯後的14年來新低。圖／本報系資料庫
產險業2022年稅前虧損1905億元，賠掉產險業長達15年的獲利，也導致產險業2022年淨值「腰斬」剩614億元，創下2009年金融海嘯後的14年來新低。圖／本報系資料庫

產險業遭遇防疫險巨災理賠虧損，不僅導致產險業2022年稅前虧損1905億元，賠掉產險業長達15年的獲利，也導致產險業2022年淨值「腰斬」剩614億元，創下2009年金融海嘯後的14年來新低。

金管會保險局今公布最新統計，從2022年以來至2023年1月月28日止，防疫雙險（防疫險、疫苗險）理賠金額達到2336.5億元，其中防疫險理賠1873.9億元、疫苗險理賠462.9億元。

受到防疫險理賠影響，產險業在2022年5月出現稅前虧損後，虧損金額逐月擴大，2022年產險業稅前虧損高達1905億元，幾乎是產險業15年以來累積的獲利，相較於2021年的226億元，產險業2022年獲利年減高達2131億元、年減是負的943%。

產險業淨值部分，從2022年7月正式跌破千億元大關後，至今仍未回到千億元之上，截至2022年12月底，產險業淨值剩下614億元，2022年整年產險業淨值直接「腰斬」，一整年淨值就蒸發994億元，年減高達61.8%。

2022年一整年產險業為了防疫險理賠皆大舉增資，據保險局統計，已有6家產險完成增資，包含國泰世紀產、中信產、富邦產、新安東京海上產、和泰產、兆豐產，總增資金額高達985億元，創下產險業史上最大增資潮。

到了2023年初，產險業增資仍未停歇，保險局近日再核准兆豐產險進行第二次增資60億元，與新安東京海上第三次增資80億元，從2022年到2023年初整體產險業增資金額已超過千億元。

產險 防疫險 淨值

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