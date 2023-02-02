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出國需求大增！旅平險+保海外突發疾病險 這2家海外染疫有理賠

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國境解封後，已有許多國人飛出國旅遊，近期海外旅平險可附加的「海外突發疾病險」需求大增，圖為桃園機場第二航廈出境大廳。圖／聯合報系資料照片
國境解封後，已有許多國人飛出國旅遊，近期海外旅平險可附加的「海外突發疾病險」需求大增，圖為桃園機場第二航廈出境大廳。圖／聯合報系資料照片

國境解封後，已有許多國人飛出國旅遊，近期海外旅平險可附加的「海外突發疾病險」需求大增，據金管會統計，目前已有15家產險提供海外突發疾病險，但是其中僅有2家保障範圍有包含法定傳染病，民眾在計劃海外旅遊時可依照自身需求投保。

產險業去年飽受防疫險衝擊影響，加上國境未開放，產、壽險曾一度紛紛停售旅平險中可附加的「海外突發疾病險」，但在國境開放後，民眾擔憂沒有保單可買，在金管會與業者協調下，多家產險公司從去年底就陸續上架新版的海外突發疾病險，但多將法定傳染病列為除外責任。

金管會保險局今表示，目前市場上有銷售「海外突發疾病險」的產險公司已有15家，大部分保障範圍未包含法定傳染病，但其中有兩家承保範圍有包含法定傳染病，包含安達產、台產。

安達產險是在去年11月底開賣有包含法定傳染病的海外突發疾病險。據安達產險統計，近期申請海外突發疾病理賠案件中，約9成是海外確診新冠肺炎就醫有關，多以門診治療居多，理賠金額約數千元。

繼安達產險之後，2021年受到防疫險影響的台產，今年初推出新版的旅平險，當中可以讓民眾選擇附加包含法定傳染病的海外突發疾病險，成為國內第二家有銷售含法定傳染病的海外突發疾病險的產險。保險局表示，台產有做再保，再保比率約2成、8成風險自留。

旅行不便險的部分，據保險局統計，目前有14家產險在銷售新版的不便險，當中排除法定傳染病與檢疫等相關理賠，其中僅有安達產銷售的不便險，有包含法定傳染病與檢疫所導致行程延誤等理賠。

產險 傳染病 理賠 旅平險

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