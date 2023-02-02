快訊

遊客擠滿公車！京都宣布：「巴士一日券」今年9月底停賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

數位部：全民共享6000元 近8成ATM可領

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數位發展部今日表示，財政部並協調公股銀行修改ATM系統加入發放，讓近八成的ATM都可以領取6000元。圖／本報資料照片
數位發展部今日表示，財政部並協調公股銀行修改ATM系統加入發放，讓近八成的ATM都可以領取6000元。圖／本報資料照片

數位發展部今（2）日表示，全民經濟成果共享6000元的領取方式一定會照顧全民，也特別會考量服務弱勢與偏鄉民眾，除了上網登記直接入帳、ATM領取現金、以及郵局臨櫃領取三個發放管道之外，目前正在討論對於弱勢或特殊族群新增發放管道，規劃不用先登記即可直接將6000元入帳。

對於唯一沒有ATM與郵局的臺東縣金峰鄉，行政院目前也在研議造冊發放的可行性；財政部並協調公股銀行修改ATM系統加入發放，讓近八成的ATM都可以領取6000元。相關方案目前都在跨部會討論中，如果有定案就會儘速對社會說明。

數位部表示，關於今日立法委員鍾佳濱、伍麗華召開記者會，建議偏鄉弱勢族群領取全民經濟成果共享6000元，能夠考量上網登記直接入帳以及ATM領現以外的方式，數位部感謝委員的建議，目前正在討論新增一項發放管道，即服務弱勢（如請領身障生活補貼者）或特殊族群（如領取老農生活津貼者），採取直接將6000元入帳免先登記的規劃，正在跟相關部會盤點協調可以適用的民眾身分資格。

此外，數位部也表示，經財政部協調，預計公股銀行也積極開發系統，讓其所設立的ATM也能加入此次發放專案，這樣將有接近八成的ATM都可以作為直接領取6000元的通路，更便利民眾領取。

有關委員關心偏鄉地區無ATM讓民眾領取6000元一事，根據金管會協助盤點，目前全國所有鄉鎮中，屏東縣獅子鄉及花蓮縣萬榮鄉雖然沒有郵局臨櫃領取服務，但有ATM可以使用，而唯一沒有ATM與郵局則是臺東縣金峰鄉，行政院已在研議類似委員建議的作法，即對類似前述特定偏鄉提供造冊發放之方案，正在跨部會會議中討論，如果有定案就會儘速對社會說明。

數位部也說，相關方案都在積極規劃中，系統開發與擴充也正在進行，但領取6000元的相關細節正式方案，必須等立法院對於此次特別預算審查完畢才能配合定案。

ATM 偏鄉 郵局

延伸閱讀

普發現金難達偏鄉 可造冊在定點發錢

立委憂普發現金偏鄉難領 國發會：不會遺漏任何人

偏鄉郵局、ATM不普及 綠委籲政院增設定點發6000元

偏鄉金融未普惠 長輩望6000元興嘆

相關新聞

數位部：全民共享6000元 近8成ATM可領

數位發展部今（2）日表示，全民經濟成果共享6000元的領取方式一定會照顧全民，也特別會考量服務弱勢與偏鄉民眾，除了上網登...

為何他們領不到新冠勞保傷病給付？4成民眾因沒繳這費用

新冠疫情肆虐已三年，新冠勞保傷病給付申請案件大量湧現，但仍有逾4.6萬件申請案遭到退件。勞保局強調，若欠繳勞保保費、只保...

國泰世華CUBE流通卡突破280萬張 超強促刷不辦可惜

國泰世華銀行表示，該行去年啟動好市多聯名卡轉換CUBE卡方案，卡友反應皆十分正面，截至去(2022)年底CUBE卡流通卡...

保單能否節稅？這本新書詳解16個行政法院判例

保單到底能不能節稅，對不少人，尤其是高資產一族，向來既期待又怕受傷害。五南出版社最近出版一本新書《超圖解金融保險與節稅規...

樂天銀推連結街口付款享活儲1.35% 新戶再領700元

樂天國際銀行歡慶新春迎喜氣！與街口支付業者合作連結樂天國際銀行帳戶付款上線後第二波超優惠活動開跑！自2023年2月1日起...

富邦Costco聯名卡優惠翻倍 剪舊卡或換CUBE卡？一表看刷卡權益

千呼萬喚始出來！「富邦Costco聯名卡」昨（1日）正式亮相，預計將迎來國內史上最大換卡潮。《聯合新聞網》針對現有的國泰世華銀Costco卡與剛曝光的富邦Costco聯名卡權益，以及國泰世華舊卡友換發CUBE卡的專屬優惠整理出表格，讓你一看就懂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。