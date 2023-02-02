數位部：全民共享6000元 近8成ATM可領

數位發展部今（2）日表示，全民經濟成果共享6000元的領取方式一定會照顧全民，也特別會考量服務弱勢與偏鄉民眾，除了上網登記直接入帳、ATM領取現金、以及郵局臨櫃領取三個發放管道之外，目前正在討論對於弱勢或特殊族群新增發放管道，規劃不用先登記即可直接將6000元入帳。

對於唯一沒有ATM與郵局的臺東縣金峰鄉，行政院目前也在研議造冊發放的可行性；財政部並協調公股銀行修改ATM系統加入發放，讓近八成的ATM都可以領取6000元。相關方案目前都在跨部會討論中，如果有定案就會儘速對社會說明。

數位部表示，關於今日立法委員鍾佳濱、伍麗華召開記者會，建議偏鄉弱勢族群領取全民經濟成果共享6000元，能夠考量上網登記直接入帳以及ATM領現以外的方式，數位部感謝委員的建議，目前正在討論新增一項發放管道，即服務弱勢（如請領身障生活補貼者）或特殊族群（如領取老農生活津貼者），採取直接將6000元入帳免先登記的規劃，正在跟相關部會盤點協調可以適用的民眾身分資格。

此外，數位部也表示，經財政部協調，預計公股銀行也積極開發系統，讓其所設立的ATM也能加入此次發放專案，這樣將有接近八成的ATM都可以作為直接領取6000元的通路，更便利民眾領取。

有關委員關心偏鄉地區無ATM讓民眾領取6000元一事，根據金管會協助盤點，目前全國所有鄉鎮中，屏東縣獅子鄉及花蓮縣萬榮鄉雖然沒有郵局臨櫃領取服務，但有ATM可以使用，而唯一沒有ATM與郵局則是臺東縣金峰鄉，行政院已在研議類似委員建議的作法，即對類似前述特定偏鄉提供造冊發放之方案，正在跨部會會議中討論，如果有定案就會儘速對社會說明。

數位部也說，相關方案都在積極規劃中，系統開發與擴充也正在進行，但領取6000元的相關細節正式方案，必須等立法院對於此次特別預算審查完畢才能配合定案。