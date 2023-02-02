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中信小資高價30ETF配息出爐 最後買進日2月15日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信小資高價30 ETF（00894）配息紀錄
中信小資高價30 ETF（00894）配息紀錄

表彰用小錢買高價台股組合的中信小資高價30 ETF（00894）2月1日發布第一階段配息公告，2月16日為除息日，對於想參與這次配息的投資人，最後買進日為2月15日，也將於3月20日領到此次配息；除此，推估景氣最快將於2023年5月開始回升，高價股的爆發潛力相對來得優，投資人可於當前逢低分批布局中信小資高價30ETF（00894），享有息收之外，還有機會迎接反彈契機。

中信小資高價30 ETF（00894）為全台唯一且首檔聚焦高價股的台股ETF，於2021年8月成立，配息頻率採取季配息，2022年全年每單位配息金額為0.64元，年化殖利率為5.2%，2023年第一次配息公告也已發布，投資人可至中國信託投信官網查詢。

根據CMoney統計，自2021年8月成立至2023年1月底，受益人數達31,942，增幅達39%，規模也達27.3億元，成長82%。中信投信表示，中信小資高價30ETF（00894）上市不久後，就遇到台股重挫時期，但從受益人數及規模觀察，均呈現成長的趨勢，可見投資人仍相當看好高價台股未來的潛力及表現。

中信小資高價30 ETF（00894）投資組合聚焦台灣各產業龍頭，也為各產業中扮演關鍵角色。中信小資高價30ETF（00894）經理人張嘉祐表示，台灣各產業龍頭具有國際代表性及技術領先量能，充分展露隱形冠軍的特色，能夠在需求回溫後，掌握獲勝契機。

張嘉祐說，全球不確定利空因素逐漸消弭，估計2023年上半年將由先前跌深的電子類股引領大盤回升，有利於高價股表現，整體而言，台股基本面目前處打底態勢，仍需關注外銷訂單及出口貿易總值兩者年增率的表現，主要觀察地區為中國大陸及香港地區，產業則可將電子零組件及資通產品列為主要觀察項目，料2023年下半年在需求回溫之際，台股表現也相對值得期待。

配息 中信

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