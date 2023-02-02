茂宣43億聯貸 台新銀行統籌主辦

台新銀行今(2)日表示，其邀請永豐銀行共同統籌主辦茂宣企業股份有限公司5年期、新台幣43億元聯貸案，已於今日完成簽約。

茂宣企業為國內大型IC通路廠商文曄科技集團的子公司，本案為茂宣企業的首筆聯貸案，資金規劃用於支應茂宣企業調整財務結構及充實中期營運資金。

此次聯貸案由台新銀行及永豐銀行共同統籌主辦，其中台新為額度管理銀行，永豐為文件管理銀行，華南銀行為共同主辦銀行，並獲得兆豐銀行、合作金庫商業銀行、第一銀行、安泰銀行響應，共計七家銀行參與，成功募集資金，最終簽約金額為43億元，顯示金融業對於茂宣企業及文曄集團營運及前景，具備高度信心。

茂宣企業成立於1981年，為國內專業半導體通路商。隨5G與工業4.0趨勢帶動全球產業走向智慧化，對相關零組件需求快速上升，茂宣企業貼近市場需求，提供客戶從上游原廠代理產品至下游專業技術支援，以及半導體供應鏈中完整的解決方案。

茂宣企業的母公司文曄集團目前為亞太地區及我國排名第二大的專業半導體通路商，透過深耕高成長的產品與應用，如第三代半導體、電動車、能源管理、雲端資料中心、5G相關產品等，追求優於市場的成長性及市占率提升，並持續進行數位優化，以精進營運管理系統來提升營運效率。

台新銀行長期耕耘聯貸市場，掌握產業脈動，關心客戶各項金融需求，用實際行動力挺企業夥伴，以專業團隊搭配創新線上平台運用，提供客戶優質便捷的服務，未來將持續扮演幫助企業發展的智慧好夥伴。