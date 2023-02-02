快訊

直播／預計今公布口罩措施鬆綁 指揮中心下午2時舉行記者會

蘇納克上任100天：英國內閣醜聞與經濟衰退困鬥

侯友宜借將遍北台 擴展影響力也是下一步棋？

茂宣43億聯貸 台新銀行統籌主辦

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
台新金控總行大樓外觀。台新金控/提供
台新金控總行大樓外觀。台新金控/提供

台新銀行今(2)日表示，其邀請永豐銀行共同統籌主辦茂宣企業股份有限公司5年期、新台幣43億元聯貸案，已於今日完成簽約。

茂宣企業為國內大型IC通路廠商文曄科技集團的子公司，本案為茂宣企業的首筆聯貸案，資金規劃用於支應茂宣企業調整財務結構及充實中期營運資金。

此次聯貸案由台新銀行及永豐銀行共同統籌主辦，其中台新為額度管理銀行，永豐為文件管理銀行，華南銀行為共同主辦銀行，並獲得兆豐銀行、合作金庫商業銀行、第一銀行、安泰銀行響應，共計七家銀行參與，成功募集資金，最終簽約金額為43億元，顯示金融業對於茂宣企業及文曄集團營運及前景，具備高度信心。

茂宣企業成立於1981年，為國內專業半導體通路商。隨5G與工業4.0趨勢帶動全球產業走向智慧化，對相關零組件需求快速上升，茂宣企業貼近市場需求，提供客戶從上游原廠代理產品至下游專業技術支援，以及半導體供應鏈中完整的解決方案。

茂宣企業的母公司文曄集團目前為亞太地區及我國排名第二大的專業半導體通路商，透過深耕高成長的產品與應用，如第三代半導體、電動車、能源管理、雲端資料中心、5G相關產品等，追求優於市場的成長性及市占率提升，並持續進行數位優化，以精進營運管理系統來提升營運效率。

台新銀行長期耕耘聯貸市場，掌握產業脈動，關心客戶各項金融需求，用實際行動力挺企業夥伴，以專業團隊搭配創新線上平台運用，提供客戶優質便捷的服務，未來將持續扮演幫助企業發展的智慧好夥伴。

第三代半導體 台新 永豐銀行

延伸閱讀

他存20張00878「每月加薪1.8K」超樂 網揭免被扣錢關鍵

OTP密碼傳郵件時疑遭駭 永豐銀34位卡友被盜刷百萬

過年信用卡被盜刷自己吞？ 永豐銀：卡戶無需繳付遭冒用款項

春節爆盜刷 永豐銀承諾：爭議款處理、無需繳冒用款項

相關新聞

為何他們領不到新冠勞保傷病給付？4成民眾因沒繳這費用

新冠疫情肆虐已三年，新冠勞保傷病給付申請案件大量湧現，但仍有逾4.6萬件申請案遭到退件。勞保局強調，若欠繳勞保保費、只保...

富邦Costco聯名卡優惠翻倍 剪舊卡或換CUBE卡？一表看刷卡權益

千呼萬喚始出來！「富邦Costco聯名卡」昨（1日）正式亮相，預計將迎來國內史上最大換卡潮。《聯合新聞網》針對現有的國泰世華銀Costco卡與剛曝光的富邦Costco聯名卡權益，以及國泰世華舊卡友換發CUBE卡的專屬優惠整理出表格，讓你一看就懂。

國泰世華CUBE流通卡突破280萬張 超強促刷不辦可惜

國泰世華銀行表示，該行去年啟動好市多聯名卡轉換CUBE卡方案，卡友反應皆十分正面，截至去(2022)年底CUBE卡流通卡...

保單能否節稅？這本新書詳解16個行政法院判例

保單到底能不能節稅，對不少人，尤其是高資產一族，向來既期待又怕受傷害。五南出版社最近出版一本新書《超圖解金融保險與節稅規...

樂天銀推連結街口付款享活儲1.35% 新戶再領700元

樂天國際銀行歡慶新春迎喜氣！與街口支付業者合作連結樂天國際銀行帳戶付款上線後第二波超優惠活動開跑！自2023年2月1日起...

新台幣持續走強 一度大漲逾3角 再創8個月新高

美國聯準會（Fed）今（2）日如預期宣布升息一碼，台北股匯市開紅盤雙漲，新台幣匯率早盤開29.9元，升6.5分，一度大漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。