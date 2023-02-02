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國泰世華CUBE流通卡突破280萬張 超強促刷不辦可惜

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
資料來源：國泰世華銀行，陳怡慈/製表
資料來源：國泰世華銀行，陳怡慈/製表

國泰世華銀行表示，該行去年啟動好市多聯名卡轉換CUBE卡方案，卡友反應皆十分正面，截至去(2022)年底CUBE卡流通卡張數已經突破280萬張，不僅成為國泰世華第一大信用卡，也持續改寫我國信用卡史上銀行卡最大流通卡數紀錄。

國泰世華銀行去年信用卡簽帳金額突破5,800億元，年增15%，續居國銀刷卡王寶座，其中CUBE卡占全行簽帳金額逾三成。

國泰世華銀行觀察CUBE卡友用卡需求後發現，超商、超市、加油、大眾運輸等生活場景，特別符合客戶消費偏好，因此今年推出「優惠34567」促刷活動，適用至4月底。除既有四大權益享指定消費3%小樹點(信用卡)回饋無上限外，在CUBE App上領取優惠後，可再享加碼回饋，包括：保費3％、行動支付4%、海外消費5% 、中油6%、售票平台7%等回饋。

卡友只要一張CUBE卡在手，即可享有各類刷卡優惠，國泰世華銀行也將持續邀請合作商戶/通路共同加碼消費回饋，提供客戶更彈性的多元選擇。

針對好市多聯名卡換發CUBE卡的卡友，國泰世華銀行提供專屬優惠方案。聯名卡友換發CUBE 卡後30天內任刷三筆一般消費，且持有國泰世華CUBE App，享首刷禮300點小樹點(信用卡)。

尚未持有國泰世華銀行帳戶的好市多聯名卡友，今年3月底前申辦本行台幣+外幣帳戶(含數位帳戶)，並於申辦成功當月登入CUBE App，可獲得回饋金300元，等同最高可享600元(小樹點+回饋金)回饋。

詳情請參閱國泰世華銀行CUBE卡活動頁：https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/personal/event/overview/credit-card/online-shopping/202301/cube34567/

國泰世華 華銀 信用卡

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