富邦Costco聯名卡優惠翻倍 剪舊卡或換CUBE卡？一表看刷卡權益

千呼萬喚始出來！「富邦Costco聯名卡」昨（1日）正式亮相，預計將迎來一波換卡潮。《聯合新聞網》針對現有的國泰世華銀Costco卡與剛曝光的富邦Costco聯名卡權益，以及國泰世華舊卡友換發CUBE卡的專屬優惠整理出表格，讓你一看就懂。

富邦COSTCO聯名卡、國泰世華CUBE卡權益一次看。製圖／聯合新聞網

在國泰世華銀Costco卡今年8月7日到期前，持卡於好市多賣場、停車場消費分別有1％、3％回饋，線上消費1％；在好市多以外的地方消費則回饋0.5％。

富邦則將在8月8日接手，使用富邦Costco聯名卡在實體賣場內消費，回饋來到2％，好市多線上購物更從1％躍升至3％且無回饋上限；店外消費也翻倍至1％；好市多加油站依舊維持3％回饋，不過每月回饋上限拉高到2倍。此外，特定通路如高鐵最高可達12％回饋，新戶、續約戶再給500元回饋。

而國泰世華也針對Costco聯名卡舊卡友寄出專屬優惠，只要選擇換發為國泰CUBE卡即可享最高600元回饋。且核卡後30天內，使用國泰世華CUBE App，任刷3筆一般消費就可享首刷禮300點小樹點（信用卡回饋金）。

CUBE卡除既有四大權益享指定消費3％小樹點回饋無上限外，還可在CUBE App領取加碼優惠，包括保費3％、行動支付4％、海外消費5％、中油6％、售票平台7％。