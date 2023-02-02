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國泰投信：金兔年「債」現巔峰 聚焦成熟市場投資級債

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近20年來兩次邁入升息尾聲階段，投資級債漲勢靚。(國泰投信/提供)
近20年來兩次邁入升息尾聲階段，投資級債漲勢靚。(國泰投信/提供)

如市場預料美國聯準會(Fed)升息1碼，雖利率水準將來到15年新高，但這次將公布的結果有望是繼去(2022)年12月Fed首度縮減升幅後，再度放緩升息步伐。

國泰投信總經理張雍川表示，今年因全球景氣在去年快速升息下恐有衰退疑慮、中國大陸在防疫鬆綁後經濟恢復力道尚存隱憂、不少科技業還處在庫存調整期等，預估上半年全球股市還是會在一個波動較大的盤整階段，相形之下，升息速度趨緩甚至有望降息，金融環境有利債市，金兔年預料「債」現巔峰，短中期資產配置以「債優於股」為投資上策。

看好債市新契機，國泰投信2月6日至17日推出國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金，透過聚焦歐美成熟市場、布局有一定到期日，持有較短天期，及具有高信評的優質投資等級債劵，讓投資人入手後無須緊盯利率政策變化，就能輕鬆鎖定債劵收益率，這檔目標到期債劵基金，最低只要新台幣3萬元即可入手，投資門檻相較直接投資單一海外債劵來得低，且基金持債檔數逾50檔，有效分散投資風險；今明年利率有望見轉折，因此投資人入手後，持債期間不僅享有穩健債息，持有至到期，資本利得空間更值期待。

張雍川觀察，回顧過去債市表現，聯準會放緩或停止升息，都有利全球債市落底回升，因此今年看好債券這類利差型產品，且信用違約風險相對低的優質債，例如成熟市場債券、投資等級公司債等，在不確定性高的環境下較受青睞，雖然近期債劵收益率較先前高點有所回落，但依舊位在相對高檔區，致使近期市場資金持續流入投資級債市。

不過，升息尚未結束，是否應先觀望或等到降息才投資？國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金基金經理人吳艶琴表示，根據Fed FOMC利率點陣圖，聯邦基金利率2022年底升至4.375%、2023年升至5.125%見頂、2024年將迎來降息，目前已近升息循環尾聲；觀察歷史經驗，投資級債券在近兩次升息循環接近尾聲時，包括2005年10月31日至2007年9月17日及2018年6月12日至2019年7月30日，這兩段期間，皆因提前反映未來降息利多而呈現漲勢，以ICE美銀美國投資級債券指數來說，分別上漲8.4%及11.2%。如今又來到升息尾端，投資機會不言可喻。

法人分析，投資目標到期債券基金有三大優勢，第一，基金持債多檔可分散投資風險，也享有基金經理人與海外顧問的雙重專業管理；第二，持有至到期，可鎖定債劵殖利率，截至2022年底ICE美銀美國投資級債券指數到期殖利率達5.5%，來到2008年以來的高點，將吸引重視收益性與資產品質的投資人布局；第三，有明確的投資期間及目標收益，以國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金為例，這檔基金投資期間約四年，其布局逾50檔債劵都近乎持有至到期，當越接近到期日，持債的存續期間將隨之縮短，這有利降低利率風險，因此，想用債息獲取穩健現金流、有中期理財規劃的投資人，可多加留意。

國泰投信董事長張錫及總經理張雍川扮財神宣布推出國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金(國泰投信/提供)
國泰投信董事長張錫及總經理張雍川扮財神宣布推出國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金(國泰投信/提供)

升息 債券

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