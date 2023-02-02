國泰投信：金兔年「債」現巔峰 聚焦成熟市場投資級債

如市場預料美國聯準會(Fed)升息1碼，雖利率水準將來到15年新高，但這次將公布的結果有望是繼去(2022)年12月Fed首度縮減升幅後，再度放緩升息步伐。

國泰投信總經理張雍川表示，今年因全球景氣在去年快速升息下恐有衰退疑慮、中國大陸在防疫鬆綁後經濟恢復力道尚存隱憂、不少科技業還處在庫存調整期等，預估上半年全球股市還是會在一個波動較大的盤整階段，相形之下，升息速度趨緩甚至有望降息，金融環境有利債市，金兔年預料「債」現巔峰，短中期資產配置以「債優於股」為投資上策。

看好債市新契機，國泰投信2月6日至17日推出國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金，透過聚焦歐美成熟市場、布局有一定到期日，持有較短天期，及具有高信評的優質投資等級債劵，讓投資人入手後無須緊盯利率政策變化，就能輕鬆鎖定債劵收益率，這檔目標到期債劵基金，最低只要新台幣3萬元即可入手，投資門檻相較直接投資單一海外債劵來得低，且基金持債檔數逾50檔，有效分散投資風險；今明年利率有望見轉折，因此投資人入手後，持債期間不僅享有穩健債息，持有至到期，資本利得空間更值期待。

張雍川觀察，回顧過去債市表現，聯準會放緩或停止升息，都有利全球債市落底回升，因此今年看好債券這類利差型產品，且信用違約風險相對低的優質債，例如成熟市場債券、投資等級公司債等，在不確定性高的環境下較受青睞，雖然近期債劵收益率較先前高點有所回落，但依舊位在相對高檔區，致使近期市場資金持續流入投資級債市。

不過，升息尚未結束，是否應先觀望或等到降息才投資？國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金基金經理人吳艶琴表示，根據Fed FOMC利率點陣圖，聯邦基金利率2022年底升至4.375%、2023年升至5.125%見頂、2024年將迎來降息，目前已近升息循環尾聲；觀察歷史經驗，投資級債券在近兩次升息循環接近尾聲時，包括2005年10月31日至2007年9月17日及2018年6月12日至2019年7月30日，這兩段期間，皆因提前反映未來降息利多而呈現漲勢，以ICE美銀美國投資級債券指數來說，分別上漲8.4%及11.2%。如今又來到升息尾端，投資機會不言可喻。