宅在家學習網 2月新推出投資人線上開戶說明及ESG宣導漫畫

臺灣證券交易所建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。今年2月份推出圖文並茂的投資人線上開戶，還有防詐騙三不三要說明，更有最新力作的「ESG人類存亡關鍵密碼」宣導漫畫，內容豐富而多元。

宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，新增投資人線上開戶說明。以往投資人開戶，均需本人親臨證券商，備妥相關證件，親簽用印開戶契約文件等，才能完成證券開戶事宜；而隨著科技發展，證交所配合政府加速推動金融數位化，自104年即開放證券商辦理線上開戶，投資人可以透過電子化的方式，線上申請開立證券戶，以吸引更多年輕e世代族群投入證券市場。

「地雷區」單元新推出防詐騙三不三要說明。證交所提醒投資大眾，近期投資詐騙手法多元，投資人應三思而行停看查，審慎判斷投資訊息真實性，才能有效保護自己的權益和財產，若發現有冒名或自身遭受詐騙，立即拿起電話撥打證券期貨反詐騙諮詢專線 (02)2737-3434，想要防範投資詐騙，投資前務必三思三思。

宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具，圖文並茂的內容，讓讀者大眾易讀易懂。其中「漫畫館」單元，精心編製「ESG人類存亡關鍵密碼」宣導漫畫，以男女主角遭遇氣候變遷災難，及所處公司落實永續發展（ESG）政策上的問題，介紹企業社會責任（CSR）、綠色金融及永續投資等重要觀念，讓投資大眾體認以一己之力，亦可以幫助改變人類未來。此外，藉由密碼撞庫攻擊事件，提醒投資人須注意資安防護，採用優質密碼及定期更新。宣導漫畫以生動有趣、簡要完整的說明，提示大眾正視大自然反撲的力量，停止對地球的破壞，積極實踐ESG永續發展的拯救行動。

證夯快訊有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，及最完整的活動影片呈現。新增大專院校證券投資智慧王總決賽活動花絮，第一手的活動訊息及競賽實況影片，讓無法實際參與活動的人，能在第一時間掌握最新資訊或證券知識。

證交所為落實金管會主委黃天牧強化對年輕人投資教育重點宣導，自2021年8月30日推出「瘋存股想入市 宅在家學習網」至今，深受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已逾32萬大關。證交所擺脫了艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。同時，函請各高中職學校及大專院校多加利用，作為講授金融教育知識之輔助教材。

瘋存股想入市 宅在家學習網內容活潑而多元，且持續不斷定期推陳出新網站內容，下期將於圖書室單元推出有價證券競價拍賣業務介紹；地雷區單元規劃內線交易四大買賣標的項目說明；證夯快訊有最即時的活動訊息及最完整的活動影片呈現。

宅在家學習網採用最新響應式網頁設計（RWD），能在不同裝置上自動調整版面及圖文位置大小，不只是電腦，使用行動裝置手機、平板電腦等都能順暢閱讀。同時，宅在家學習網內容秉持淺顯易懂、由淺入深的設計理念，將版面分門別類、重新包裝，希望能帶給讀者新氣象、新風貌、新觀感，及讓投資人有正確的資訊取得途徑，能宅在家輕鬆學證券。

宅在家讓聰明的投資人，動動手指就能快樂學習，「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網(https://shl.twse.com.tw/)是初入股市新手學習證券知識和了解交易風險不可錯過的利器。