信用風險>利率風險 法人：金融投等債攻守具備

通膨成長數據趨緩、經濟成長下行風險升溫之際，市場預期美國聯準會（Fed）升息循環將接近尾聲。中信優先金融債ETF經理人（00773B）張瓈尹表示，利率風險降低的情況下，美債長天期殖利率走勢偏下，意味著債券價格將趨穩，加上債息收益來到10多年來高點，債券選擇上，投資人可布局信用評等較高的美債20年期債券ETF或投資等級債券ETF，除具有甜蜜的收益空間，還具備較強的防禦能力。

國際貨幣組織（IMF）近日發布全球經濟更新報告，一年來首次上調全球經濟成長展望，較10月預測高出0.2個百分點至2.9%，並預期2023年經濟成長會探底，2024年將會回升。

根據彭博統計，市場大多對債券展望持中立至正向的觀點，其中美國長天期公債及新興市場債看法偏中立，而投等債及非投等債則為正向。張瓈尹表示，以投資等級公司債來看，高利率環境，雖然企業獲利能力減，資產負債表轉弱，但目前信用指標尚未惡化，儘管2023年面臨信用風險大於利率風險，但信用風暴發生機率低，基於收益率考量，高評級公司債仍具有吸引力。

市場預估，2023年經濟將進入淺層式的經濟衰退。張瓈尹指出，面臨景氣下行時，投資人布局投等債，建議先聚焦在投資等級公司債，再來，國際金融發行的投等債，更具備保護力，儘管市場擔憂銀行的備抵呆帳會在景氣下行時增加，但美國金融業經過金融海嘯後，資本體質持續改善，當前已較過去15年來得優異。

張瓈尹接著說，美國聯準會每年都會對銀行業進行壓力測試，模擬在發生嚴重經濟衝擊的情況下，銀行承受的程度及資本狀況，目前美國大型銀行均有充足的資本市場能度過經濟衰退，所以目前都有「健康證明」認證。

整體而言，張瓈尹表示，當前投資等級債價格仍有約一成的折價幅度，加上高利率環境，債息殖利率約5%，債券市場迎來10多年來的新機會，在價格及息收都具有吸引力，對於想參與債券契機的投資人，不妨可入手投資等級公司債ETF，大多聚焦的標的都是全球知名企業發行的債券，在2023年是一項攻守具備的好商品。