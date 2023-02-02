1.2億大樂透獨得應該是台南這個地方的人 老闆：等好久

台灣彩劵昨天晚上開出的大樂透頭獎，獎落台南東區崇善路上的「惠德彩劵行」，1億2000萬元彩金一注獨得，老闆表示，不記得買的人是誰，但是平常多數是附近社區的客人。

而湊巧的是這家彩劵行已經多年沒有開出頭獎，上一次是在2015年1月31日，開出今彩539頭獎800萬，而相隔8年整，新春昨天2月1日，再次開出大樂透頭獎。

「等這一天等好久了!」彩劵行林姓業者昨天晚上開心的表示，上一次開出頭獎之後，客人增加了不少，但是可惜遲遲沒有再次開出，等了8年整，沒想到在第9年的第1天，就再次開出，而且金額比上次大很多。

林姓業者與太太共同經營彩劵行，今年已經是第17年，為了迎接大樂透頭彩開出，老闆今天除了會放鞭炮，也會請附近的民眾吃點心，大家同慶。

彩劵行位在崇善路靠近文化路口，屬於社區型的彩劵行，附近的商家眾多，住宅密集，離崇義黃昏市場也不遠，平常人來人往，生意相當不錯。