房貸餘額年增率 三年新低

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

房市降溫了嗎？數據會說話。中央銀行昨（1）日公布，去（2022）年12月，國銀購屋貸款與建築貸款餘額年增率續降，其中，象徵房市買氣的房貸餘額年增率跌至6.52%，為近三年新低，建商推案信心指標─建築貸款年增率10.31%，為三年半新低，顯示房市景氣明顯降溫。

央行昨天公布，去年12月國銀房貸餘額增至9兆3,773億元，續創歷史新高，單月增加569億元，為七個月最多，主要是農曆年前，市場湧現提前交屋潮所致。不過，進一步觀察年增率，房貸餘額年增率從前一個月的7.14%下滑至6.52%，為2020年3月以來、近三年低點。

央行官員指出，房貸餘額年增率持續溜滑梯，主要原因有四，包括政府推出的健全房市措施政策發酵、中央銀行連續升息、房市買賣移轉棟數下降，以及今年經濟下行風險升溫，民眾在購屋考量較多、顯得較謹慎。

央行統計顯示，去年全年房貸餘額增加5,743億元，為三年新低，2022年全年房貸餘額年增率6.52%，同樣為三年來最低；由此可知，政府打炒房措施加上央行連續升息，確實已對房市買氣造成明顯的抑制效果。

央行資料指出，去年12月建築貸款餘額為3兆979億元，月增141億元，為八個月低點，年增率10.31%，為2019年7月以來的三年半新低。

據統計，去年全年建築融資餘額增加2,895億元，為三年來的最低水準，年增率10.31%，為四年新低。央行官員解釋，建築貸款餘額年增率自2021年開始便呈下降趨勢，主要是政府推出一系列打炒房措施，以及央行去年啟動升息循環、墊高各類貸款的融資利率，加上近年來通膨嚴峻，建材價格高漲，建商推案轉趨審慎。

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