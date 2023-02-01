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去年業績逆勢成長逾二成 磊山今年目標成長30%

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
磊山保經業務總經理林世德（右二）認為，2023年保險業有兩大挑戰，不景氣導致市場趨於保守，以及利率走高投資環定不穩定 。圖/仝澤蓉攝影
磊山保經業務總經理林世德（右二）認為，2023年保險業有兩大挑戰，不景氣導致市場趨於保守，以及利率走高投資環定不穩定 。圖/仝澤蓉攝影

新冠疫情肆虐全球，根據衛生署統計數據，2022至2023全台灣有逾929萬人染疫，保險業也在這一波疫情中大震盪，根據金管會提供資料，賠付超過1,693億。但保險經紀人行業屬於通路，並不受防疫險大量理賠影響，且在染疫機率提升時，不少民眾也重視自己的保單，進行保單重整規畫，反而逆風成長。2022磊山的受理首年度保費來到32.6億，業績逆勢成長20.8%。

磊山保經業務總經理林世德表示，2022年對保險業來說，是充滿挑戰的一年，全體壽險業總保費收入衰退26.2%，其中銀行保經代更是衰退37.1%，但是磊山還是交出了成長21.6%的成績單。

展望2023年，林世德表示，磊山除了訂立目標業績成長30%，壽險保額突破1500億外，還要新增報聘1000人。

林世德表示，保險業在2023年的挑戰不少，由於經濟不景氣，市場趨於保守，沒有穩定基礎的業務員銷售挑戰將大增，有穩定基礎的業務員業績則可能下滑，他估計，願意從事保險業的「新人」會減少。

由於利率走高，投資環境不穩定，林世德認為，高額躉售保單銷售難度增加，地緣政治將導致高端客戶資產可能持續外流。

保險 世德 保單

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