房市冷清清！國銀房貸餘額年增率連9月下滑 創近34個月新低

房市熱度持續降溫，中央銀行今（1）日公布去年12月「消費者貸款與建築貸款餘額」，其中，購置住宅貸款（房貸）與建築貸款（土建融）餘額續創新高，但12月房貸餘額已連9個月下跌，年增率僅6.52％，創2020年3月以來新低，即使年底有交屋潮帶動，仍承受不住整體房市冷風。

受政府打炒房及央行升息雙重打擊，房市買氣已明顯轉淡。央行統計，去年12月房貸餘額為9.37兆元、連69個月創歷史新高，月增約569億元，但年增率持續下滑至6.52%。建築貸款餘額3.98兆元、也為連46個月創歷史新高，月增約141億元，年增率也將至10.31%，為2019年7月以來新低。

央行官員說明，去年12月成交量呈現腰斬，與前2年相比，房市交易量明顯降溫，加上六都買賣移轉棟數年增率呈現負成長，顯示升息、打炒房政策已見效。

以餘額來看，去年12月房貸餘額雖月增約569億元，但與往年同期大約增加800億元相比，去年底交屋潮確實較冷清，交屋量不如以往，使房市整體已走緩。

官員分析，房市大環境受到升息、審慎推案，加上原物料及人工成本上揚，成本增加下，且經濟成長率已逐漸放緩，整體下行風險較大，民眾對於買房、換房會考慮較多。

至於建築貸款方面，去年12月年增率降至10.31%，建築貸款餘額月增數也縮小為141億元。官員表示，建築貸款年增率及金額雙雙下降，反映出建商在成本面、政策面及經濟基本面都已受影響，大多已轉為審慎推案。