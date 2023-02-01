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磊山保經去年不受疫情影響 今年拚業績成長3成

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
磊山保經去年受理首年度保費達32.6億元，預計目標可突破60億元大關。今年目標業績目標成長30%。記者巫其倫／攝影
磊山保經去年受理首年度保費達32.6億元，預計目標可突破60億元大關。今年目標業績目標成長30%。記者巫其倫／攝影

去年本土疫情大爆發，全年國內有929萬人染疫，根據金管會提供資料，保險業也賠付超過1693億元，但保險經紀人行業屬於通路，且磊山前年底就決定不賣防疫保單，不受防疫險大量理賠影響，在染疫機率提升時，不少民眾也重視自己的保單，進行保單重整規畫，反而逆風成長。去年磊山受理首年度保費達32.6億元、業績成長20.8%。

磊山保經董事長李佳蓉表示，磊山自2010年1月創立以來，目前只有13年歷史，在保經業還是「小學生資歷」，希望未來可以更好，也要持續提升客戶安身立命的任務。

磊山保經業務總經理林世德表示，去年磊山受理首年度保費達32.6億元，預計目標可突破60億元大關。今年目標業績目標成長30%、新增1500億元壽險保額，希望磊山在保經業排名可擠進前四名。

林世德說，前年全台迎來三級警戒，許多公司行號停擺運作，當時磊山就以快速轉變，幾乎無縫接軌線上運作，引發業界的討論與肯定，在三級警戒後，更大幅度的提升了業務端資訊應用效能，讓業務部隊即使身處不斷變化的環境氛圍，都能高標高效的完成對客戶的服務。

他也說，2023是非常關鍵的年份，對保經業來說，也將面臨大洗牌狀態。根據TNLR（關鍵議題研究中心）2022年做的市調報告指出，在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞，這也是近年保經業備受重視的原因。

他也說，許多傳統通路的保險從業人員也看到了這樣的發展，紛紛轉往保險經紀人產業發展。磊山從前年推出雙軌業務制度後，獨有的制度轉換模式，曾引起業界大量討論，經過兩年的調整，制度及配套措施更完全，也吸引越來越多優秀的從業人員轉往磊山發展。

去年磊山業績成長20.8%，新報聘人數達610位夥伴，2023年，磊山喊出了業績成長30%、新增報聘1000人的目標﹐並持續財務補助方案，幫助有心轉職的人才，都能在磊山安身立命，完成夢想。

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