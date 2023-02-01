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產險公會：防疫險剩「最後一哩路」 應修改法定傳染病定義

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
產險公會今日舉行新春團拜。圖／產險公會提供
產險公會今日舉行新春團拜。圖／產險公會提供

未來輕症者將不需通報，意即產險業者將迎來曙光、防疫險理賠風暴有望大幅降低。產險公會今（1）日舉行新春團拜，理事長李松季在致詞時表示，防疫險「剩最後一哩路！」，產險公會已多次陳情，因疫情流感化，盼行政院即時修改「法定傳染病」定義，限縮至「新冠肺炎併發重症」才適用「法定傳染病」。

產險公會今天舉行新春團拜，對於防疫險問題，李松季表示，防疫保單還剩「最後一哩路」，近幾個月來，公會不斷向行政院、衛福部發函及當面陳請，表達由於目前99.5%以上確診個案均屬輕症，疫情已流感化，期盼為了早日讓國人正常生活，以及恢復各行各業的生機，在這各行各業中，當然也包括為了防疫保單承擔了鉅額損失的產險業，請行政院即時修改「法定傳染病」定義，即「新冠肺炎併發重症」才適用「法定傳染病」定義。

他指出，目前除了陳情外，主管機關金管會也努力協助業者跨部會溝通中，希望早日促成「法定傳染病」定義的修改，讓業者們及早止血。

他也表示，過去一年對許多產險業者是非常艱鉅、辛苦的一年，也因為辛苦，所以讓我們彼此更加靠近。產險公會除與主管機關保持密切溝通外，也特別感謝6家主要同業的董事長或總經理，過去幾個月共同向行政院秘書長、衛福部長、立法委員四處陳情。

他表示，2022年因國內疫情不斷延燒，而衍生防疫保險嚴峻挑戰，產險業者在面臨空前的鉅額賠款危機考驗下，仍以最大誠信原則，依照各家保單契約條款約定，善盡了賠付的責任。

他強調，產險業作為台灣社會安全網重要的一環，在這痛苦紛擾的一年，顯現了值得信賴的強大韌性，產險業的社會價值是不容抺滅的。

展望2023年後疫情時代，他認為，國內外政經環境仍受到各項眾所周知的因素干擾，呈現不確定狀態，但產險業者秉持再出發的精神，仍將本於協助客戶風險管理及保險「損失填補」（Loss of Indemnity）的基本原則，提供台灣社會與時俱進的各項產物保險商品服務，共同構建一個永續、充滿韌性的台灣。

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