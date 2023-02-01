壓歲錢理財 合庫推親子帳戶申購定期定額基金三折優惠

合作金庫銀行喜迎瑞兔臨門，祭出開春期間限定優惠方案，特別針對親子帳戶的貴賓客戶推出定期定額基金下單手續費3折起優惠，期間於112年2月1日起至112年4月7日止，建議家長陪著孩子善用壓歲錢作好規劃，從小培養孩子正確理財觀，讓小撲滿累積成大金庫。

合庫金控（5880）暨銀行董事長雷仲達表示，新春之際，手中壓歲錢代表著長輩滿滿的祝福，同時也是引導孩子學習正確理財觀的好時機，父母可藉此協助孩子為自己的人生理財路踏出穩健紮實的第一步。

合作金庫銀行為滿足客戶親子的理財需求，去(111)年特別推出「CoBaby親子帳戶」金融服務，除提供優惠利率、跨行提款免手續費等各項優惠外，現更推出新春期間限定下單優惠，讓客戶陪著子女善用壓歲錢，以積沙成塔方式累積財富，超前部署孩子的第一桶金，讓子女自行掌握人生的金鑰匙。

合作金庫銀行專為親子設計的「CoBaby親子帳戶服務」可培養孩子儲蓄習慣，家長可隨時掌握子女帳戶狀況，並控管其提款額度，陪著孩子一起學習管理帳戶，只要家長持有一般活期性存款帳戶，子女持有合庫財富管理帳戶，攜帶相關身份證明文件等，於合作金庫各分行臨櫃開通雙方網路銀行親子功能，即能透過數位方式體驗線上親子帳戶金融服務，