富邦Costco聯名卡權益亮相 回饋倍增、店內2%店外1%

新一屆Costco聯名卡發卡權由台北富邦銀行拿下，預計今年8月8日啟用，接替國泰世華Costco聯名卡，針對店內、店外、線上、加油等四大權益，北富銀今(1)日宣布權益加倍方案。

其中在店內消費部分，Costco賣場消費回饋，將從目前國泰世華年代的1%躍升為2%回饋無上限。

店外一般消費部分，也從目前國泰世華年代的0.5%提高為1%回饋無上限。

繳交保費也有0.5%回饋；精選通路包括搭高鐵最高回饋12%、指定餐飲以悠遊卡支付最高回饋10%；指定影音平台、藥妝、藥局、運動品、航空公司、旅行社等最高回饋5%。

Costco線上購物回饋，更是從目前回饋1%調高到3%回饋無上限。

Costco在全國有四間自助加油站，回饋比率與目前國泰世華年代一樣，都是3%，但北富銀把每月加碼回饋上限拉高至兩倍。

富邦Costco聯名卡將發行三種卡別：世界卡、鈦商卡、鈦金卡，鈦商卡、鈦金卡可憑Costco會員身份免信用卡年費。

即日起，民眾可至北富銀各分行現場辦卡，或自3/1起，在Costco賣場服務櫃台申辦，也可利用Costco和北富銀的官網、App或北富銀LINE官方帳號線上申辦。