不畏疫情 磊山保經去年業績持續正成長 今年業績目標成長30%

Covid-19全球疫情肆虐，根據衛生署統計數據，2022-2023全台灣即有逾929萬人染疫，不僅許多民眾的生計受到影響，台灣保險業也在這一波疫情中大震盪，根據金管會提供資料，賠付超過1,693億。但保險經紀人行業屬於通路，並不受防疫險大量理賠影響，且在染疫機率提升時，不少民眾也重視自己的保單，進行保單重整規畫，反而逆風成長。2022磊山的受理首年度保費來到32.6億，業績成長20.8%，人力也上升20%，在2023年甫一開春，磊山也公布了新年目標與計劃，業績目標成長30%，同時堅守保險本質，為客戶規劃足額家庭保障，新增1500壽險保額，並啟動藝文深耕永續發展計畫，實踐ESG目標為台灣永續發展盡力。

2022以高標高效，快速轉型面對疫情

2023以精實資源，創造「來磊山夢實現」成功方程式

2021年全台灣迎來三級警戒，許多公司行號停擺運作，當時磊山就以快速轉變，幾乎無縫接軌線上運作，引發業界的討論與肯定，在三級警戒後，更大幅度的提升了業務端資訊應用效能，讓業務部隊即使身處不斷變化的環境氛圍，都能高標高效的完成對客戶的服務。磊山保經業務總經理林世德表示：「磊山的企業願景是，讓每一位磊山人都能成為典範，在這樣的願景下，磊山必須擁有相對應的後勤支援支持著每一位夥伴，因此公司願意傾力發展內勤行政、資訊、培訓等業務夥伴必備的硬實力，成為他們堅強後盾，讓夥伴在各式支援下成為可大、可敬、可久的保險企業家典範人物，並提供多樣化的課程及研習社團，讓成功得以複製，讓實力持續壯大，這就是磊山能夠持續發展的主因。」

面對2023年的市場景氣看法，林世德表示，2023是非常關鍵的年份，對保險經紀人行業來說，也將面臨大洗牌狀態。根據TNLR（關鍵議題研究中心）2022年做的市調報告指出，在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞，這也是為什麼近幾年保險經紀人行業逐漸備受重視的原因。而許多傳統通路的保險從業人員也看到了這樣的發展，紛紛轉往保險經紀人產業發展。磊山從2021年推出雙軌業務制度後，獨有的制度轉換模式，曾引起業界大量討論，經過兩年的調整，制度及配套措施更完全，也吸引越來越多優秀的從業人員轉往磊山發展。2022年磊山業績成長20.8%，新報聘人數達610位夥伴，2023年，磊山喊出了業績成長30%、新增報聘1000人的目標﹐並持續財務補助方案，幫助有心轉職的人才，都能在磊山安身立命，完成夢想，達成自己想要的圓滿人生。

不只保險專業，磊山也重視永續發展企業責任

2023支持國家兩廳院「永續共融計畫」讓藝術與每個人都零距離

磊山不僅追求保險專業，致力培養保險從業人員的典範，更在回饋社會上不遺餘力。十三年來持續落實帶狀公益的支持，在聯合國SDGs17項永續發展指標出現後，更重新盤整資源，以指標二：終止飢餓、指標四：優質教育、指標八：體面工作與經濟成長、指標十二：永續消費與生產模式、指標十六：和平、正義與健全司法等五項大行動指標，接上磊山ESG永續發展的藍圖，持續帶狀提供公益團體協助，擬補城鄉落差，並以培力方式，深入與公益夥伴的合作。

林世德表示，透過幾十年的捐款贊助，我們發現陪伴與培力，是真正支持公益團體最好的方式，因此不僅磊山行之有年的「讓愛看見希望公益專案」在2022年時升級為培力計畫，與挖貝平台共辦工作坊，促成公益團體學習網路倡議等專業技巧，並實際運用在募資專案中，也同時與國家兩廳院合作了「藝術基地計畫」，以「駐館藝術家」、「Gap Year兩廳院壯遊」、「藝術行政實習」三大方向，吸引有創作專長、具營運思維、期待進入產業的青年加入，以兩廳院作為基地，藉由共學機制，凝聚問題意識，帶出青年對藝文產業、場館經營、創作發展、製作行政等更全面的參與，培育出下一個世代的劇場參與者，為文化永續傳承而共同努力。在2023年，磊山再次與國家兩廳院攜手，支持兩廳院提倡文化平權，推動「永續共融計畫」，共同倡議，讓不同的人，能一起享受做相同的事，銜接各種不同的需求。

林世德強調，我們都相信，在文化場域裡，不該排除任何人，文化平權不是慈善項目，而是在障礙者與非障礙者之間，開始傾聽，能夠相互同理與尊重，這才是文化能永續發展的核心，也是台灣寶貴的資產，而磊山願意為藝術文化的傳承與永續發展盡一份心力，支持兩廳院的服務，讓更多人進到表演藝術殿堂，將每一次的美好感動傳遞出去。