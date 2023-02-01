悠遊付首次綁定土銀帳戶 扣款贈百元回饋金

悠遊付會員突破200萬，可連結帳戶的銀行也持續拓展，臺灣土地銀行加入帳戶連結合作銀行的行列，2月1日起至5月底止，綁定並扣款還可享100元悠遊付回饋金。

在加入土銀後，悠遊付已可與19家銀行進行帳戶連結，將悠遊付綁定銀行帳戶，即可進行帳戶付款、提領、儲值悠遊付錢包等功能。自2月1日起至5月31日止，悠遊付首次綁定土銀帳戶並直接扣款消費或儲值，即可獲得100元悠遊付回饋金，限額4,900名，每人限領一次。

悠遊付不但積極增加銀行合作夥伴，也耕耘更多通路，建構悠遊生活圈，自2月1日起至3月31日止，逢週三在博客來網站以悠遊付支付，單筆訂單實際消費金額滿1000元，回饋悠遊付回饋金50元，每筆訂單限回饋一次、單筆不累贈，每悠遊付帳戶每月至多回饋三次，並可疊加筆筆回饋2%+指定電商滿千回饋3%活動，將回饋率提升至10%。