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富邦期貨：短線追價意願降低 仍以區間震盪為主

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
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美國勞工部公布，美國去年第4季就業成本指數 (ECI) 上升 1%，增幅是2021年第4季以來最小，加上美國1月消費者信心指數自去年12月的109下滑至107.1，低於市場預期的109，顯示經濟相對疲弱，市場認為該二數據有助強化聯準會本週放緩升息的理由，再度激勵市場信心，道瓊終場收漲逾368點，科技類股指數NASDAQ與費城半導體也分別收高1.67% 及1.93%。

本周FOMC利率決議，由於通膨數據已經趨緩，市場普遍預期升息幅度將縮小至1碼，並且3月可能是最後一次升息，投資人則密切關注鮑威爾是否會釋出升息週期何時可能結束之訊號。由於美股及台股本波的上漲，已在反應FOMC升息放緩的預期，在市場提前反應下，需留意若鮑爾對市場預期放緩升息潑冷水，表達不輕易降息的態度表達，可能對股市造成壓力，預期台股短線追價意願降低，走勢仍以區間震盪為主。（富邦期貨/提供）

升息 美國 台股

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