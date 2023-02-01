證券商公會 力促權證避險降稅

證券商公會理事長陳俊宏昨（31）日宣示，證券商公會今年將推動完成權證避險降稅修法、精進發行與交易制度、深化複委託業務服務等七大重點業務，希望進一步完備證券產業服務功能，深化國人投資理財服務。

證券商公會昨日舉辦新春媒體記者會，陳俊宏致詞表示，證券商公會扮演主管機關、證券周邊單位與業者的溝通橋梁，將持續檢視金融環境變遷及瞭解業者實務運作面臨的問題。

同時研議解決方案及相關配套，包括法規鬆綁或業務開放、市場及業者風險管控、利益衝突防範及投資人權益兼顧等面向，再向相關主管單位建議，希望藉促進證券市場穩定發展，提升證券業者經營空間及競爭力。

陳俊宏宣布，證券商公會今年將力推七大重點業務，最優先事項就是籲請儘速完成權證避險降稅修法，創造三贏。

他指出，權證商品是台灣新金融商品的核心技術，證券商經營權證業務負有造市責任，且須動態避險，發行商造市已繳交千分之1證交稅，對應拋補避險標的股票還要繳千分之3證交稅。