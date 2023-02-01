國銀外匯存款餘額下滑

國人向來熱中外匯投資，促使國銀外匯存款餘額屢創新高。不過中央銀行昨（31）日公布金融情況顯示，去（2022）年12月國銀外匯存款餘額自歷史新高8.8兆元下滑至8.68兆元，終止連四漲並為三個月新低，較前一個月大減1,209億元。

央行統計顯示，去年12月外匯存款餘額減少，年增率也從20.5%下滑至17.2%，為四個月低點。中央銀行經研處副處長蔡惠美分析，外匯存款減少、年增率縮減有三大主因，首先是企業有大額貨款支出，其次是國人投資國外股權略為增加，第三是去年12月延續前一個月趨勢，新台幣匯率呈現小幅升值，有些企業或民眾把外匯存款結售為新台幣持有，使外匯存款減少。

央行資料顯示，過去一年以來，外匯存款餘額從7兆4,067億元增長至8兆6,807億元，暴增1兆2,740億元。

銀行主管分析，去年美聯準會鷹派升息，美元身價暴漲、雙率雙升，不少投資人轉投美元高利定存懷抱，使外匯存款餘額屢創新高。此外，去年台灣出口產業表現優異，賺取大量外匯收入，也是外匯存款餘額暴增主因之一。

根據央行統計，我國外匯存款餘額在2021年9月突破7兆元大關後持續攀升，去年9月外匯存款餘額進一步突破8兆元大關，到11月底更達到8.8兆元，創下歷史新高紀錄。

進一步觀察年增率走勢，自2022年以來，外匯存款年增率均為兩位數，到去年12月雖略見下滑，但仍維持17.2%的高成長。