熱錢效應 台幣登最強亞幣
熱錢獨鍾台灣，兔年開紅盤以來連兩天大舉匯入，將新台幣推上「最強亞幣」寶座。根據中央銀行昨（31）日公布最新統計，美元指數昨日上漲0.34%，非美貨幣幾乎全數對美元貶值，僅新台幣匯率一枝獨秀、成為「最強亞幣」。
央行資料顯示，受美元指數上漲影響，昨日包括歐元、日圓、韓元、人民幣與星元走勢均下跌，其中日圓匯率單日貶值0.42%，貶幅在主要亞幣裡居冠、最為弱勢；台灣主要貿易對手國貨幣韓元昨天下挫0.37%居次，星元與人民幣匯率昨天分別兌美元貶值0.06%及0.02%。
相較其他亞幣，新台幣匯率一枝獨秀，昨天兌美元匯率強漲0.28%，為「最強亞幣」。
不過，若進一步與2021年底相較，新台幣匯率累計貶值7.86%，超前韓元貶幅3.5%、人民幣的5.53%，星元兌美元甚至逆勢升值2.98%，代表過去一年多來，新台幣走勢還是相對弱勢。
對於熱錢在兔年開紅盤後源源不絕流入，匯銀主管指出，儘管股市激漲成為一日行情，但外資持續匯入，顯示外資對台股情有獨鍾、近兩天匯入卡位後，接下來仍將伺機進場買股票。
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