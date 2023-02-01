熱錢瘋狗浪 台幣閃見29字頭

台股指數昨（31）日大跌228點，新台幣匯率持續激情演出。熱錢昨天瘋狂匯入15億美元，新台幣匯率盤中一度闖破30元大關、最高升抵29.994元，最多升值1.43角；為避免匯率升速過快，中央銀行敲進大量美元阻升，終場升8.5分，收30.052元，連兩升並為近五個半月新高，1月升值6.56角，升值2.1%。

大型國銀交易室主管透露，為延緩新台幣匯率的升值速度，央行昨天大舉買進逾10億美元調節，與熱錢你來我往、相互對作，進而導致匯市一天爆出30.455億美元的成交天量。

對於昨天股匯走勢不同調，資深匯銀主管分析，台股雖然漲多拉回，新台幣匯率卻不改堅挺走勢，在熱錢瘋狗浪襲擊下，新台幣匯率昨天快速闖破30元整數大關，一度升抵29.994元；不過，不樂見新台幣匯率升勢如失速列車般「過站不停」，老大（央行）全天都在敲進美元阻升，展現力守30元整數大關的魄力。

央行大戰熱錢，使匯市買賣交投熱翻天，一日就爆出逾30億美元的成交巨量。

展望後市，匯銀主管認為，新台幣匯率短線還是偏升，不過聯準會利率會議召開在即，在結論出爐前，新台幣匯率很可能會在30元整數大關附近波動整理。

匯銀主管表示，「除聯準會利率決策會議結論外，更關鍵的是聯準會主席鮑爾的會後聲明說了些什麼，如果釋出的是偏鴿訊息，新台幣匯率鐵定會火速重返29字頭，如果鮑爾還是持續展現鷹姿，新台幣匯率就會維持在目前的30字頭價位。」

分析師指出，聯準會向來不樂見市場因預期升息可能轉趨寬鬆所造成的股市上漲，因為財富效果會刺激消費動能，不利抑制通膨；以此研判，本周四的FOMC利率決策會議，即使真如市場所預期的僅升息1碼，也就是放緩升息腳步，但鮑爾恐怕還是會用鷹派的發言來平衡市場過於樂觀的預期心理，屆時股市轉趨震盪的可能性也將因此升溫。