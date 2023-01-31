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新鮮人照過來 中壽徵求儲備幹部員額不設限

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
中壽第八年招募儲備幹部，18個月YouLead計畫打造新一代兼具專業力、策略力及創新力的跨界π型接班人。中國人壽／提供
中壽第八年招募儲備幹部，18個月YouLead計畫打造新一代兼具專業力、策略力及創新力的跨界π型接班人。中國人壽／提供

開發金控（2883）旗下中國人壽宣布啟動「2023年儲備幹部YOUth LEADership（YouLead）」招募，不限科系的國內外大學、研究所畢業生都可參與徵選，這是中壽第八年招募儲備幹部，過去七年累計中壽招募了31名儲備幹部，今年中壽將不設限招募員額以吸收菁英投效。

母公司開發金控於今年一開年即提早啟動2023年儲備幹部YOUth LEADership（YouLead）招募，並開放暑期實習報名，提供暑期實習期間表現優異者YouLead面試機會可「直升」儲備幹部，中壽也宣布啟動YouLead招募，而不論是開發金還是中壽，YouLead報名期限都是到3月17日止，有興趣的大學、研究所畢業生、準新鮮人，要記得在期限前透過開發金YouLead招募網頁投遞履歷。

中壽並預定3月20日起開放大三及研究所碩一在校生報名暑期實習計畫，表現優異同樣比照開發金控有機會面試「直升」YouLead儲備幹部。

中壽指出，為培育金融保險新生代，中壽「YouLead儲備幹部計畫」量身打造為期18個月的個人職涯發展及培訓計畫，不僅提供具競爭力的待遇與完整員工福利，儲備幹部正式加入後首月，將透過集團共訓，幫助YouLead全面了解開發金控各子公司於壽險、證券、銀行及創投私募等多元金融業務的運作及策略；另外，也會安排不同部門單位的輪調規劃、參與大型專案，及與金控總經理對談的機會，以敏捷的實務歷練向高階主管近身學習，並有YouLead學長姐擔任Career buddy提供專業回饋與職涯建議，進一步拓展視野更加速成長歷程。

儲備幹部出身的中壽現任行銷通路體系科主管Irene就分享表示，中壽儲備幹部計畫培訓課程十分豐富也極具挑戰，在短時間內，須快速熟悉複雜的專業知識、組織文化、部門運作與職能，同時藉由參與重要大型專案，跟高層學習研擬策略的思維與溝通決斷力。過程雖然辛苦，但用心付出會助攻自己更上一層樓，有學長姐甚至在第六年就升任部主管，為公司持續帶來新氣象，發揮影響力。

中壽 開發金控 徵才

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